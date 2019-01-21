تباين مؤشرات الأسهم الخليجية فى ختام التعاملات

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تباينت مؤشرات الأسهم الخليجية، فى ختام تعاملات اليوم الاثنين، حيث أنهى مؤشر السوق السعودي على ارتفاع طفيف بنسبة 0.2 % عند 8402 نقطة (+ 19 نقطة)، وسط تداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 3.7 مليار ريال، بينما أقفل سوق دبي المالي منخفضا بنسبة 0.5 % عند مستوى 2499 نقطة، وبتداولات متواضعة بلغت قيمتها الإجمالية 111 مليون درهم، كما أقفل سوق أبوظبي للأوراق المالية منخفضا بنسبة 0.4 % عند مستوى 4956 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 200 مليون درهم.

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