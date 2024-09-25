“تبارك القابضة” تطرح 30% من أسهمها في بورصة مصر 2025

تخطط “تبارك القابضة” العقارية، لطرح نحو 30% من أسهمها في البورصة المصرية، بحلول النصف الثاني من العام المقبل، بحسب علي الشرباني رئيس مجلس إدارة الشركة في مقابلة مع “الشرق”.

تأخر طرح الشركة في البورصة أكثر من مرة بسبب الظروف المحيطة، ويجري حالياً الإعداد للطرح العام الأولي المزمع.

تتطلع الشركة المصرية، إلى تحقيق مبيعات في السوق المصرية تصل إلى 15 مليار جنيه العام المقبل، من مشروعاتها القائمة في التجمع الخامس وزايد الجديدة بالقاهرة ورأس سدر في جنوب سيناء.

توقع الشركة اتفاقاً نهائياً لإطلاق مشروع جديد بالشراكة مع هيئة المجتمعات العمرانية الحكومية في مدينة سفنكس الجديدة على مساحة 800 فدان، خلال الشهر المقبل، كما تبحث الشركة مع الهيئة شراء أرض في مدينة زايد الجديدة وسداد قيمتها بالدولار، بحسب الشرباني.