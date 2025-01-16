تأخيرات “بوينغ” تعرقل خطط بدء تشغيل “طيران الرياض”

ستتلقى شركة “طيران الرياض” عدداً أقل بكثير من طائرات “بوينغ” هذا العام مقارنةً بما كان مخططاً له في البداية، مما قد يعرقل الخطط الطموحة لبدء تشغيل الناقلة السعودية التي تسعى لمنافسة شركتي “طيران الإمارات” و”الخطوط الجوية القطرية”.

يُتوقع الآن أن تحصل “طيران الرياض” على أربع طائرات فقط ذات طراز “787 دريملاينر” عريضة البدن من “بوينغ” على أفضل تقدير هذا العام، وفقاً لأشخاص مطلعين. بينما كانت الشركة تخطط في السابق للحصول على قرابة 8 طائرات من هذا الطراز في 2025، مع بدء التسليم في وقت مبكر من العام، حسبما قال الأشخاص الذين رفضوا الكشف عن هوياتهم بسبب سرية المناقشات.

بسبب هذه التأخيرات؛ اضطرت “طيران الرياض” إلى تأجيل بدء التشغيل للربع الثالث من هذا العام، بدلاً من الموعد المحدد سابقاً في أوائل 2025. وعلى الرغم من أن شركات طيران أخرى واجهت أيضاً تأخيرات في التسليم من الشركات المصنعة، إلا أنها تمكنت غالباً من التكيف مع النقص من خلال استخدام طائرات قديمة لفترة أطول أو تقليل بعض المسارات. مع ذلك، فإن هذا الخيار غير متاح لشركة “طيران الرياض”، التي قالت إنها لا تتمتع بمرونة كبيرة في تعديل جدولها الزمني.

قال توني دوغلاس، الرئيس التنفيذي للشركة، في مقابلة: “تكيفنا مثل الجميع في عدة مناسبات من خلال تعديل خططنا وفقاً لأحدث التوقعات. أنا واثق، بناءً على التحديثات الجديدة، أننا سنحصل على الطائرات هذا العام. لكن الأمر لا يخلو من المخاطر”.

وامتنع دوغلاس عن تقديم رقم محدد لعدد الطائرات التي قد تتسلمها شركته من قبل “بوينغ” هذا العام. وقالت الشركة الأميركية إنها تواصل العمل عن كثب مع “طيران الرياض” بشأن جدول تسليم الطائرات.

استأجرت الشركة بالفعل طائرة واحدة من طراز “بوينغ 787” كانت متاحة لدى “الخطوط الجوية العمانية”. لكن هذه الطائرة لن تحتوي على التصميمات الداخلية الخاصة بطيران الرياض، ولن تكون موجهة بشكل أساسي لنقل الركاب عند بدء العمليات التجارية. وإنما ستُستخدم كقدرة احتياطية لدى الناقلة السعودية، بحسب دوغلاس.