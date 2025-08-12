“بروميديكس” تحصل على تمويل إسلامي بقيمة 45 مليون ريال من البنك السعودي الأو

أعلنت شركة الخدمات الطبية المتخصصة “بروميديكس”، المدرجة في السوق الموازية، أمس حصولها على اتفاقية تمويل إسلامي من البنك السعودي الأول بقيمة 45 مليون ريال، بهدف دعم وتمويل مشاريعها القائمة.

وأوضحت الشركة في بيان نشرته اليوم عبر موقع “تداول” أن التمويل يتضمن تسهيل تمويل الاستيراد بقيمة 40 مليون ريال، بالإضافة إلى خطابات اعتماد احتياطي بقيمة 5 ملايين ريال.

وأكدت “بروميديكس” أن مدة التمويل تبلغ سنة واحدة، مع تقديم ضمانات متمثلة في سند لأمر بقيمة إجمالية تبلغ 45 مليون ريال، إضافة إلى ضمانات مقدمة من شركة العمران القابضة بنفس القيمة.

وأشارت الشركة إلى عدم وجود أطراف ذات علاقة في هذه الاتفاقية، موضحة أن مستندات اتفاقية التسهيلات الائتمانية مؤرخة بتاريخ 16 يوليو 2025، وتم استكمال توقيع الاتفاقية بتاريخ 11 أغسطس 2025.