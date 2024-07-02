بيور هيلث تبيع حصتها في مركز أبوظبي للخلايا الجذعية وياس كلينك

أعلنت شركة بيور هيلث المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، توقيعها الاتفاقية النهائية لبيع كامل حصتها في مركز أبوظبي للخلايا الجذعية ومجموعة ياس كلينك، إلى كل من شركة انسيركل إنفيسمنت أر إس سي المحدودة وشركة إنفينيتي انفستمنس ليمتد.

ووفقا لبيان الشركة، تمت صفقة البيع مع أطراف ذات علاقة بما يتفق مع القواعد التنظيمية المعمول بها وفي حدود النسب المسموحة بها.

وأشارت الشركة إلى أن التأثير المالي لبيع الأسهم المذكورة أعلاه غير جوهري لعملياتها، وسينعكس ذلك في البيانات المالية الربع سنوية للفترة المنتهية في 30 يونيو 2024.

ونوهت إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار التزام بيور هيلث المستمر باستراتيجيتها الشاملة لتنظيم العمليات التشغيلية، والاستفادة من الموارد المتاحة لتحقيق أرباح مجدية ضمن أعمالها، وتعزيز تضافر الجهود بين جميع الجهات عبر الشركة.

وأضافت أن هذه الصفقة ستساهم في تعزيز جهود بيور هيلث لتطوير خدمات الرعاية الصحية المتخصصة في مدينة الشيخ شخبوط الطبية، والتي كانت تُقدَّم سابقاً في مركز أبوظبي للخلايا الجذعية وياس كلينك.

وكانت المجموعة قد أعلنت مؤخراً عن استكمال دمج مدينة الشيخ شخبوط الطبية بأبوظبي ضمن محفظتها، التي تغطي مساحة مبنية تبلغ أكثر من 300 ألف متر مربع، وتضم 732 سريراً مجهّزاً.