بيل أكمان يبيع حصة 10% في بيرشينج سكوير مقابل 1.05 مليار دولار

باع المستثمر الملياردير “بيل أكمان” حصة 10% في صندوق التحوط “بيرشينج سكوير” مقابل 1.05 مليار دولار لمجموعة من المستثمرين من بينهم شركة التأمين “أرش كابيتال جروب” و”بي تي جي باكتشوال” ومجموعة دولية من المكاتب العائلية.

وذكر “أكمان” في بيان صادر الإثنين: يسعدنا دعوة مجموعة من الشركاء العالميين على المدى الطويل كمستثمرين في أعمالنا، والتي كانت مملوكة بالكامل لموظفي “بيرشينج سكوير” منذ تأسيسه قبل أكثر من 20 عامًا.

وأضاف المدير التنفيذي قائلاً: سيساعد هذا الاستثمار الجديد في تسريع نمو الأصول الخاضعة لإدارتنا من خلال الاستراتيجيات الحالية والجديدة.

وفي الأسبوع الماضي، صرح مصدر لوكالة “بلومبرج” بأن “أكمان” يخطط لإدراج “بيرشينج سكوير” في البورصة أواخر العام المقبل.