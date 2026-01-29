بيلتون تشارك في جولة تمويل من الفئة أ بقيمة 15 مليون دولار في شركة التكنولوجيا العقارية المغربية “ياكي”

أعلنت شركة بيلتون فينتشر كابيتال عن استثمار استراتيجي في رأس المال في شركة “ياكي” كجزء من جولة تمويل من الفئة أ بقيمة 15 مليون دولار، وهي أكبر جولة تمويل من الفئة أ يتم إكمالها على الإطلاق في المغرب.

يؤكد هذا الاستثمار تركيز بيلتون فينتشر كابيتال المتزايد على توسيع منصات التكنولوجيا عالية الأثر في أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مع دعم الشركات الناشئة الرائدة التي تتمتع بأسس قوية وإمكانات للتوسع الإقليمي.

تأسست “ياكي” بهدف تحديث أحد أكثر القطاعات تجزؤًا في المغرب، حيث تعمل على بناء البنية التحتية الرقمية للمعاملات العقارية، مقدمة منصة شاملة تدمج البحث عن العقارات، والتقييم، والوساطة، والتمويل في تجربة رقمية واحدة. من خلال الجمع بين البيانات المملوكة للشركة والتكنولوجيا وشبكة متنامية بسرعة من الوسطاء الموثوقين، تعيد “ياكي” تشكيل طريقة شراء وبيع وتمويل العقارات في جميع أنحاء البلاد.

يقود “ياكي” فريق مؤسس يتمتع بخبرة عميقة في السوق المحلية وسجل مثبت في التنفيذ. وقد أظهرت المنصة قدرة على التوسع المبكر، مما يجعلها مرشحة قوية للتوسع الإقليمي مع تزايد الطلب على خدمات العقارات الشفافة والرقمية في شمال أفريقيا.

تنضم بيلتون فينتشر كابيتال إلى تحالف قوي من المستثمرين الدوليين في هذه الجولة، إلى جانب مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، وإنزا كابيتال، و212 فاوندرز.

يعكس هذا الاستثمار الاستراتيجي التزام بيلتون فينتشر كابيتال بدعم المنصات المعتمدة على التكنولوجيا التي تضيف قيمة للقطاعات التقليدية، وتعزز الشمول المالي، وتسرّع التحول الرقمي في الأسواق الناشئة.