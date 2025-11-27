بيت ودوبيزل توقعان مذكرة تفاهم حصرية مع PRYPCO لتعزيز حلول التمويل العقاري لمشتري العقارات في الإمارات

وقعت منصتا العقارات الرائدتان في الإمارات، بيت ودوبيزل، التابعتان لمجموعة دوبيزل، مذكرة تفاهم مع PRYPCO Mortgage، الذراع المتخصص في التمويل العقاري لشركة PRYPCO، المنصة الرائدة في تكنولوجيا العقارات في المنطقة، بهدف تعزيز الوصول إلى حلول تمويل عقاري مبتكرة لمشتري المنازل في مختلف أنحاء الإمارات.

أُقيمت مراسم التوقيع في مقر بيت ودوبيزل بمنطقة دبي للتصميم، حيث تبادلت أميرة سجوواني، مؤسسة ورئيسة تنفيذية لشركة PRYPCO، وهايدر خان، الرئيس التنفيذي لبيت ودوبيزل والرئيس التنفيذي لمجموعة دوبيزل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الاتفاقية بشكل رسمي وتم توقيعها. حضر الحدث عدد من كبار التنفيذيين والشركاء، مما يمثل علامة بارزة في التعاون المستمر بين الابتكار التكنولوجي والمالي في قطاع العقارات الإماراتي.

تهدف هذه الشراكة الاستراتيجية إلى خلق تجربة سلسة مدفوعة بالتكنولوجيا للباحثين عن العقارات من خلال دمج حلول التمويل العقاري المبتكرة من PRYPCO مباشرة ضمن منظومة PropTech المتقدمة لمنصتي بيت ودوبيزل. ومن خلال هذا التعاون، سيحصل المستخدمون على إمكانية الوصول إلى آلة حاسبة مخصصة للرهن العقاري تقدّم تقديرات فورية وشخصية لسداد الأقساط لكل قائمة عقارية، مما يمنح المشترين مزيداً من الشفافية والراحة طوال رحلة شراء المنزل.

كجزء من مذكرة التفاهم، ستعمل PRYPCO كشريك التمويل العقاري الحصري على منصتي بيت ودوبيزل، مما يضمن تجربة متكاملة تحمل علامة PRYPCO التجارية وتربط المشترين النشطين بخيارات تمويل مصممة خصيصاً لهم.

كما تجسد هذه الشراكة رؤية دبي الطموحة وقيادة الإمارات في دفع نمو صناعة PropTech. ومن خلال تعزيز الابتكار والتحول الرقمي وحلول تركز على العملاء، تواصل الدولة وضع معايير عالمية جديدة في تكنولوجيا العقارات. وبما يتماشى مع طموح الإمارات لتصبح رائدة عالمياً في المعيشة الذكية والمستدامة والمدعومة بالتكنولوجيا، تؤكد هذه الشراكة التزام منصتي بيت ودوبيزل بدعم سوق عقاري شفاف وجاهز للمستقبل وملائم للمستثمرين.

وعلّق هايدر خان، الرئيس التنفيذي لبيت ودوبيزل والرئيس التنفيذي لمجموعة دوبيزل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قائلاً: “في بيت ودوبيزل، نؤمن بأن مستقبل العقارات يكمن في استخدام التكنولوجيا لحل التحديات التي تواجه جميع الأطراف والمساهمة في إطلاق قيمة إضافية في واحدة من أكثر فئات الأصول قيمة في التاريخ البشري. تجسد شراكتنا مع PRYPCO رؤية مشتركة لدفع الابتكار وتسريع التحول الرقمي في القطاع. معاً، نتطلع إلى تشكيل بيئة عقارية أكثر ذكاءً وترابطاً — بيئة تمكّن المستهلكين وتعزز شركاءنا وتساهم في بناء قطاع عقاري تقدمي وجاهز للمستقبل في الإمارات.”

وقالت أميرة سجوواني، مؤسسة ورئيسة تنفيذية لشركة PRYPCO: “لطالما كانت رؤيتنا في PRYPCO جعل العقارات أكثر سهولة وشفافية وتمكيناً للجميع. إن شراكتنا مع بيت ودوبيزل، اثنتين من أكثر المنصات العقارية موثوقية في الإمارات، تتيح لنا تحويل هذه الرؤية إلى واقع على نطاق أوسع. معاً، نحن نعيد تعريف تجربة امتلاك العقارات، مستفيدين من التكنولوجيا لتبسيط وتعزيز كل خطوة من رحلة شراء المنزل.”

تعكس هذه الشراكة استمرار قيادة دبي في تشكيل قطاع PropTech ديناميكي يُعد معياراً عالمياً — حاملاً اسم المدينة كرمز للابتكار والثقة والتميز في تكنولوجيا العقارات.