بوينغ” تطالب القضاء بمنع “فيرجين غالاكتيك” من استخدام أسرار تجارية

ضرر لا يمكن إصلاحه

احتفاظ شركة “فيرجين غالاكتيك” المستمر بالمعلومات، واستخدامها لتطوير حاملتها النفاثة الجديدة من شأنه أن يحرم “بوينغ” و”أورورا” من حقوق الملكية الحصرية لهما، ويلحق ضرراً لا يمكن إصلاحه من خلال المخاطرة بكشف البيانات لمنافسين آخرين، ومن ثم لا يمكن للمعلومات أن تحتفظ بوضعها السري”، وفقاً لما جاء في الإيداع.

بدأت “فيرجين غالاكتيك هولدينغز”، التي أسسها ريتشارد برانسون، عمليات رحلات الفضاء التجارية في العام الماضي بعد ما يقرب من عقدين من التطوير، على الرغم من أنها أوقفت مؤقتاً الرحلات الجوية المخطط لها في الجزء الأخير من العام الجاري لترشيد التكاليف أثناء تطوير الجيل التالي من طائرة “دلتا” الفضائية.

قالت “فيرجين غالاكتيك” في بيان: “نعتقد أن هذه الدعوى القضائية مجحفة؛ من حيث الوقائع والسند القانوني، وسندافع عن أنفسنا بقوة في المحكمة”.

تسعى “بوينغ” إلى الحصول على أمر قضائي مبدئي يُلزم “فيرجين غالاكتيك” بالتخلص من، أو على الأقل حجب، جميع نسخ المستندات بالإضافة إلى أي عمل ينشأ عن معلومات ملكية فكرية. كما تسعى لأن توقف “فيرجين غالاكتيك” إعادة استخدام البيانات، انتظاراً للفصل في القضية، وتحديد أي أطراف ثالثة كشفت لها المعلومات.