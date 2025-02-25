“بوينغ” تسعى لبيع وحدة الطائرات المسيرة لتقليص أصولها

استعانت شركة صناعة الطائرات “بوينغ” (Boeing) بمستشار لتسويق إحدى وحداتها الدفاعية المتخصصة في تصنيع الطائرات المسيرة العسكرية الصغيرة طويلة المدى، في إطار سعيها للتخلص من الأصول غير الأساسية ضمن أنشطتها التجارية والدفاعية، وفقاً لأشخاص مطلعين على المحادثات.

ذكر الأشخاص، الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم نظراً لسرية المحادثات، أن وحدة “إنسيتو” (Insitu)، التي استحوذت عليها “بوينغ” عام 2008، تحظى باهتمام شركات الأسهم الخاصة والمشترين من الشركات. وبحسب تقديرات محللي “جيفريز” (Jefferies)، قد تصل قيمة الصفقة الخاصة بالشركة التي تصنع طائرات مسيرة يستخدمها الجيش الأوكراني إلى نحو 500 مليون دولار.

ورفضت متحدثة باسم “بوينغ” التعليق على القيمة المحتملة لوحدة “إنسيتو” أو تفاصيل محادثات البيع.

في ظل قيادة الرئيس التنفيذي الجديد، كيلي أورتبرغ، تجري “بوينغ” مراجعة دقيقة لوحدة الأنظمة المستقلة التابعة لقطاعها الدفاعي، ضمن خطة أوسع تهدف إلى التركيز على عملياتها الأساسية. وفي العام الماضي، اختبرت الشركة اهتمام المشترين بوحدة الغواصات غير المأهولة “أوركا” (Orca)، لكنها قررت في النهاية الاحتفاظ بها، وفقاً لما ذكره اثنين من الأشخاص المطلعين.

تُعد “إنسيتو” من الشركات الرائدة في تطوير أنظمة الطائرات المسيرة الصغيرة، ومن أبرز منتجاتها طائرة “سكان إيغل” (ScanEagle) المخصصة للمراقبة والاستطلاع. وتتميز هذه الطائرة بحجمها الصغير الذي يتيح نقلها بسهولة على متن شاحنة صغيرة، إلى جانب قدرتها على التحليق لمدة تصل إلى 18 ساعة متواصلة.

أكملت شركة تصنيع الطائرات مراجعة شاملة لمحفظة أعمالها الواسعة، وتخطط للتخلي عن الأنشطة غير الأساسية خلال الأشهر المقبلة وحتى عام، وفقاً لما أعلنه أورتبرغ خلال مكالمة أرباح في يناير. وتشمل الأصول المعروضة للبيع وحدة خدمات الملاحة “جيبسن” (Jeppesen)، والتي تُعد من الأصول الأكثر قيمة بفضل قاعدة عملائها الواسعة من شركات الطيران، بحسب ما ذكرته “بلومبرغ”.

بيع بعض الأصول سيساعد “بوينغ” على إعادة تركيز مواردها على قطاعي الطيران التجاري والدفاع. كما قد تتيح هذه الخطوة جمع أموال للمساعدة في سداد ديونها التي تتجاوز 50 مليار دولار، في وقت يعمل فيه أورتبرغ على إعادة هيكلة الشركة بعد ستة أعوام من الأزمات.

وخلال مكالمة مع المحللين الشهر الماضي، أكد أورتبرغ أن التعديلات في محفظة أعمال “بوينغ” يجب النظر إليها على أنها “عملية بيع لبعض الأصول، وليس إعادة هيكلة شاملة للشركة”.