“بوبيان” الكويتي يتراجع عن الاندماج مع “الخليج” بعد تغيير هيكلي

أعلن “بنك بوبيان” الكويتي اتفاقه مع “بنك الخليج” على التراجع عن اندماج محتمل بين الطرفين، بعد تغيير أثر على هيكل الأخير، بحسب إفصاح منشور على بورصة الكويت يوم الثلاثاء.

كان البنكان يدرسان على مدى العام الماضي اندماجاً من شأنه أن يُنشئ كياناً مصرفياً إقليمياً عملاقاً بأصول تتجاوز 53 مليار دولار. وفي يوليو الماضي، أعلن البنكان اعتزامهما إجراء التقييم والفحص النافي للجهالة للنظر في جدوى الاندماج. يُعد “بنك بوبيان” من أكبر البنوك الإسلامية في الكويت، بأصول تبلغ 8.89 مليار دينار كويتي (29 مليار دولار). فيما يمتلك “بنك الخليج” أصولاً بقيمة 7.43 مليار دينار بحسب بيانات “بلومبرغ”.

وفي أكتوبر الماضي، أعلن “بنك بوبيان” حصوله على موافقة بنك الكويت المركزي على اختيار مستشارين من بينهم “سيتي بنك” و”كيه بي إم جي” (KPMG) و”كليفورد تشانس” (Clifford Chance) للقيام بدراسة جدوى عملية الاندماج واقتراح السعر العادل للعملية، مما أشار إلى إحراز تقدم في حينه.

“بنك وربة” يغير المعادلة

لكن إعلان “بنك وربة” الأسبوع الماضي عن توقيع اتفاقية للاستحواذ الكامل على شركة “الغانم التجارية” المالكة لحصة 32.75% في بنك الخليج مقابل 498.2 مليون دينار غير المشهد، إذ قال “بنك بوبيان” إن الاتفاقية قد تؤدي إلى تغييرات جوهرية في طبيعة الهيكل التنظيمي والمالي في “بنك الخليج” وقد تؤثر على توافق الأهداف المشتركة، أو تعيد تشكيل أولويات الطرفين، وفقاً للإفصاح.

محادثات الاندماج السابقة جاءت ضمن صفقات مشابهة بالقطاع في جميع أنحاء الشرق الأوسط، حيث تسعى البنوك لزيادة حجمها للتنافس بشكل أفضل مع المنافسين.

كانت إحدى آخر الصفقات الكبيرة أيضاً مرتبطة بـ”بيت التمويل الكويتي”، الذي اتفق في عام 2022 على الاستحواذ على “البنك الأهلي المتحد” في البحرين بعد أربع سنوات من المفاوضات في هذا الصدد. في الوقت نفسه، يواصل “بنك البحرين الوطني” مناقشات اندماج محتمل مع منافسه المحلي “بنك البحرين والكويت” حسبما ذكر في إفصاح لبورصة البحرين الأسبوع الماضي.