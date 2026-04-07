بن داوود القابضة تستحوذ على حصة 51% في شركة فازا للأغذية بقيمة 217.9 مليون ريال سعودي

وافقت شركة بن داوود القابضة على الاستحواذ على حصة 51٪ في شركة فازا للأغذية مقابل 217.9 مليون ريال سعودي (58.06 مليون دولار)، في إطار توسع مشغل السوبرماركت نحو قطاعات الأغذية الفاخرة ذات الهوامش الأعلى.

وذكرت الشركة في إفصاح للبورصة أنها ستمول عملية الاستحواذ من مواردها الداخلية والتسهيلات التمويلية المتاحة لديها.

ويعكس هذا الاستحواذ دفع الشركة نحو تنويع مصادر الإيرادات خارج نطاق تجارة البقالة الأساسية، مستهدفة فئات عالية القيمة مثل الحلويات الفاخرة والأغذية المتخصصة.

يشمل محفظة فازا العلامة التجارية للشوكولاتة الفاخرة Pocodor، إلى جانب علامات المخبوزات والحلويات التقليدية مثل La Bonte وBadea، ومفاهيم غذائية أخرى مثل GRYB، شهوات قندورة، وHLO Coffee.

وفي الإفصاح، قالت بن داوود: «من المتوقع أن توسع هذه الصفقة حضور المجموعة في قطاع المنتجات عالية الجودة، مستفيدة من العلامات المميزة لفازا، وجودة منتجاتها، وقاعدة عملائها القوية».

وأضافت: «سيعزز ذلك تنوع محفظة المنتجات ويزيد من جاذبية العروض المقدمة للعملاء».

وأشار البيان إلى أن الاستحواذ يتماشى أيضًا مع أهداف رؤية السعودية 2030 في دعم الصناعة الغذائية المحلية، وتعزيز سلاسل التوريد الوطنية، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة.

من المتوقع أن يعزز الاستحواذ تكامل سلسلة القيمة لشركة بن داوود القابضة من خلال الاستفادة من قدرات التصنيع المتقدمة لدى فازا.

وقال البيان: «من المتوقع أن تحقق الصفقة أيضًا كفاءات تشغيلية من خلال تحسين المشتريات والخدمات اللوجستية، وكذلك توحيد بعض الوظائف الداعمة، وهو ما قد يؤثر إيجابيًا على الكفاءة التشغيلية على المدى المتوسط إلى الطويل».

وتظل الصفقة خاضعة لموافقات الجهات التنظيمية وبعض التعديلات وفقًا لشروط اتفاقية شراء الأسهم.

وفي مارس، أعلنت شركة بن داوود القابضة عن صافي ربح بلغ 269.93 مليون ريال سعودي لعام 2025، بانخفاض 0.8٪ مقارنة بالعام السابق.

وسجلت فازا نموًا مستقرًا في السنوات الأخيرة، حيث ارتفعت الإيرادات إلى 93.1 مليون ريال سعودي في 2024 مقارنة بـ 45.6 مليون ريال في 2023، بينما زاد صافي الربح إلى 21.5 مليون ريال مقارنة بـ 14.7 مليون ريال خلال نفس الفترة.