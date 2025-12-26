بن داود القابضة السعودية تستحوذ على 51% من «وندر بيكري» الإماراتية مقابل 96.9 مليون درهم

وقّعت شركة بن داود القابضة السعودية اتفاقية شراء أسهم للاستحواذ على نسبة 51% من أسهم شركة وندر بيكري الإماراتية، بقيمة بلغت 96.9 مليون درهم إماراتي (نحو 26 مليون دولار).

وأوضحت بن داود أن الصفقة سيتم تمويلها من الموارد الداخلية والتسهيلات التمويلية المتاحة، وتأتي في إطار خطتها لتوسيع حضورها الإقليمي. كما تهدف هذه الخطوة إلى إنشاء منشأة تصنيع داخل المملكة العربية السعودية، بما يتيح نقل الخبرات التقنية والتشغيلية.

وتُعد وندر بيكري شركة تصنيع مخابز على نطاق صناعي مقرها دبي، تأسست عام 2014، ومتخصصة في منتجات المخابز الطازجة والمجمّدة الموجّهة لقطاعات الضيافة والطيران وتجارة التجزئة. وتخدم الشركة أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، بما في ذلك قطر والبحرين والكويت.

وتخضع هذه الصفقة للحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة.