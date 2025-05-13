“بنك مصر” يتحضر لإطلاق صندوق استثماري سياحي بـ5 مليارات جنيه

يخطط “بنك مصر” ثاني أكبر مصرف حكومي في البلاد، لتأسيس صندوق للاستثمار في الأصول السياحية بقيمة تُقدر بنحو 5 مليارات جنيه (98.5 مليون دولار)، على أن يتم إطلاقه قبل نهاية العام الجاري، بحسب مسؤول في البنك تحدث لـ”الشرق”.

وأشار المسؤول، الذي طلب عدم الإفصاح عن هويته نظراً لأن المعلومات ليست عامة، إلى أن الصندوق سيركز على الاستثمار في الأصول السياحية، إلى جانب اقتناص حصص في شركات عاملة بالقطاع، موضحاً:”سنتقدم بملف التأسيس للهيئة العامة للرقابة المالية خلال ثلاثة أشهر”.

وتسعى مصر، التي تواجه تحديات ديون مرتفعة، إلى تعزيز قطاعي السياحة والصناعة بهدف جذب العملة الصعبة، لمنع تكرار أزمة شُح الدولار التي عانت منها العام الماضي.

يأتي هذا التوجّه في ظل ارتفاع عدد السياح الوافدين إلى مصر بنسبة 25% على أساس سنوي خلال الربع الأول من العام الجاري، إلى 3.9 مليون سائح.

كما تترقب القاهرة افتتاح المتحف المصري الكبير في يوليو المقبل، وهو حدث تعوّل عليه الدولة لإنعاش قطاع السياحة الذي تضرر بشدة خلال السنوات الأخيرة بسبب جائحة كورونا والتوترات الجيوسياسية المتصاعدة في المنطقة، لا سيما منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.

تستهدف الحكومة المصرية مضاعفة عدد السياح إلى 30 مليون زائر سنوياً بحلول عام 2030، وزيادة إيرادات القطاع إلى 24 مليار دولار، مقارنة بنحو 15 مليار دولار حالياً.

ولتحقيق هذا الهدف، تسعى الدولة لإنشاء أكثر من 200 ألف غرفة فندقية جديدة خلال أقل من أربع سنوات، لتُضاف إلى الغرف الحالية البالغ عددها نحو 230 ألف غرفة.