بنك إماراتي يدرس الاستحواذ على حصة الأغلبية في “غلوبال كورب” للخدمات المالية

يدرس بنك إماراتي الاستحواذ على حصة الأغلبية في شركة “غلوبال كورب” للخدمات المالية، من تحالف يضم شركة “أميثيس” (Amethis) والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وصندوقًا تابعًا لشركة “إس بي إي كابيتال” (SPE Capital)، في صفقة يُتوقّع أن تكون من أبرز صفقات القطاع المالي غير المصرفي في مصر خلال العام الجاري، بحسب مصدرين مطلعين على المفاوضات تحدثا لـ”الشرق” شريطة عدم نشر اسميهما.

يأتي هذا التطور بعد نحو ثلاثة أعوام من استحواذ التحالف على الحصة من صندوقي “ازدهار” و”سَنَد” في صفقة أُبرمت عام 2022 بقيمة 914 مليون جنيه (نحو 19.25 مليون دولار وفق سعر الصرف الحالي)، وتولت خلالها “كامكو إنفست” دور المستشار المالي الحصري للبائعين آنذاك.

ولم يفصح أي من المصدرين عن اسم البنك الإماراتي أو مدى تقدّم المفاوضات، فيما امتنعت شركة “غلوبال كورب” عن التعليق على الأخبار المتداولة بشأن الصفقة.

تُعد “غلوبال كورب”، التي تأسست عام 2015 على يد حاتم سمير، من كبريات الشركات العاملة في القطاع المالي غير المصرفي في مصر، وتقدّم خدمات التمويل التأجيري والتخصيم للشركات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى نشاط التمويل الاستهلاكي الذي حصلت على ترخيصه مؤخرًا.

وقال أحد المصدرين إن التحالف يسعى إلى إتمام صفقة التخارج قبل نهاية العام الجاري أو مطلع العام المقبل على أبعد تقدير، وسط اهتمام متزايد من المؤسسات المالية الإقليمية بالاستثمار في القطاع المالي غير المصرفي بمصر، في ظل استقرار السياسات النقدية واتجاه خفض أسعار الفائدة.

تأسست شركة “إس بي إي كابيتال” عام 2016 وهي متخصصة في الاستثمار المباشر في أفريقيا والشرق الأوسط، بينما تأسست “أميثيس” عام 2012 وتدير استثمارات تتجاوز 1.3 مليار دولار. أما البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية فيواصل توجهه نحو الاستثمار المباشر في الشركات المصرية من خلال الاستحواذ على حصص أقلية، وقد نفذ خلال العام الماضي عمليات استحواذ على شركات مثل “تمويلي” و**”باي موب”** و**”أمنلي”**.