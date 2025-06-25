بنصف مليار دولار ..”مبادلة تستعد للاستثمار في طرح FWD

تستعد شركة التأمين “إف دبليو دي غروب هولدينغز” (FWD Group Holdings)، التابعة للملياردير ريتشارد لي، لطرح عام أولي في بورصة هونغ كونغ، وسط توقعات بأن تكون كل من “مبادلة للاستثمار”، صندوق الثروة السيادي لحكومة أبوظبي، و**”تي آند دي هولدينغز”** اليابانية من المستثمرين الأساسيين في الطرح، بحسب مصادر مطلعة.

وبحسب الأشخاص المطلعين، الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم لخصوصية المعلومات، فإن التقييم المحتمل لـ”إف دبليو دي” قد يصل إلى 6 مليارات دولار، مع اهتمام أولي من المستثمرين يغطي الاكتتاب مرتين قبل الإطلاق الرسمي. ومن المرتقب أن يجمع الطرح نحو 500 مليون دولار، بينما يُتوقع فتح سجلات الاكتتاب يوم الخميس، رغم أن المناقشات لا تزال جارية وقد تطرأ تغييرات على الخطط.

رفض للتعليق وتاريخ من التأجيلات

امتنعت “إف دبليو دي”، و”مبادلة”، و”تي آند دي” عن التعليق على التفاصيل. وكانت الشركة قد تخلّت في وقت سابق عن خطط لطروحات أولية أضخم في كل من نيويورك وهونغ كونغ، بعد أن كانت تسعى إلى جمع 3 مليارات دولار في 2021، واختارت بدلاً من ذلك اللجوء إلى الطروحات الخاصة.

تحسّن بيئة السوق يدفع للعودة

تأتي هذه الخطوة في وقت باتت فيه أوضاع السوق أكثر إيجابية، مع تحسّن شهية المستثمرين في هونغ كونغ. ويعزز هذا التوجّه إدراجات الشركات الصينية، مثل “CATL” لصناعة البطاريات، التي جمعت أكثر من 5 مليارات دولار في مايو الماضي، مسجلة أكبر طرح عالمي منذ بداية العام.

وساهم ذلك في ارتفاع مؤشر “هانغ سنغ” بنسبة 35% خلال العام الماضي.

يتولى كل من “مورغان ستانلي” و**”غولدمان ساكس”** دور الرعاة القانونيين للطرح، بينما يشغل “إتش إس بي سي” موقع المستشار المالي، وفقًا لنشرة الطرح.

أرباح لأول مرة وتوسّع إقليمي

تأسست “إف دبليو دي” في 2013 على يد ريتشارد لي، نجل رجل الأعمال البارز لي كا شينغ، ونجحت في التوسّع إلى أسواق آسيوية تشمل اليابان وسنغافورة وتايلندا. وتملك “باسيفيك سنتشري غروب”، شركة الاستثمار التابعة للي، الحصة الأكبر في الشركة.

وفي 2024، حققت “إف دبليو دي” أول أرباح سنوية صافية لها بقيمة 24 مليون دولار بعد الضرائب، بحسب المعايير الدولية الجديدة للتقارير المالية (IFRS 17)، كما سجلت أول تدفقات نقدية تشغيلية إيجابية. وارتفع هامش ربح خدمة العقود الجديدة بنسبة 55% في الربع الأول مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

عودة تقييمات القطاع

تشهد شركات التأمين الآسيوية، مثل “AIA” و”برودنشيال”، انتعاشًا ملحوظًا في التقييمات خلال العام الجاري، رغم أنها لا تزال أقل من ذروتها في 2021، ما يعزز فرص “إف دبليو دي” في الاستفادة من الزخم الإيجابي عند الطرح.