“بمبرتون” تتعاون مع ” أبوظبى للاستثمار” لجمع مليار دولار

تعمل شركة إدارة الأصول “بمبرتون أسيت مانجمنت” (Pemberton Asset Management) على جمع ما لا يقل عن مليار دولار أميركي بالتعاون مع “جهاز أبوظبي للاستثمار” لدعم شركات الملكية الخاصة من خلال منحها قروض متخصصة.

وقالت “بمبرتون” في بيان لها إن الاستراتيجية الجديدة ستركز على التمويل الذي يمنح على أساس صافي قيمة الأصول (NAV financing)، وستوفر للشركات التي تقوم بعمليات الاستحواذ رأس مال يساعدها على زيادة التزاماتها أو القيام بعمليات استحواذ على الشركات الصغيرة العاملة في نفس المجال. وسيدعم “جهاز أبوظبي للاستثمار”، الذي يدير أصولاً بقيمة تقترب من تريليون دولار، هذه الاستراتيجية التي من المتوقع إتمامها في الأسابيع المقبلة.

في بعض الأحيان، يُعتبر التمويل الذي يمنح على أساس صافي قيمة الأصول شكلاً مثيراً للجدل من أشكال التمويل لأنه يتيح للمديرين إضافة مزيد من الأعباء المالية على الصناديق (التي تديرها شركات الملكية الخاصة) في وقت متأخر من دورة عملها، إذ يأتي هذا الاقتراض إضافة إلى القروض التي تحصل عليها كثير من شركات الملكية الخاصة عندما تقوم بالاستحواذ على أول شركة لصالح صناديقها.

ويؤكد قيام “بمبرتون”، وهي واحدة من أكبر شركات الاستثمار في الائتمان الخاص في أوروبا، بوضع هذه الاستراتيجية مع “جهاز أبوظبي للاستثمار” على سلامة وصلاحية هذا النمط من الإقراض، الذي ينفذ بطريقتين إلى حد كبير، هما تقديم القروض مقابل صافي قيمة الأصول، والحصول على أسهم ممتازة.