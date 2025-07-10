“بلو فايف كابيتال” تجمع ملياري دولار لصندوق استثمار يستهدف الخليج

تمكّنت شركة “بلو فايف كابيتال” (BlueFive Capital) من جمع ملياري دولار لأول صناديقها للملكية الخاصة في الخليج، في خطوة تهدف إلى الاستثمار في شركات كبرى ذات آفاق نمو مرتفع في دول مجلس التعاون الخليجي.

بحسب بيان صادر عن الشركة، اليوم الخميس، فإن صندوق “بلو فايف ريف الأول للاستثمار الخاص” (BlueFive Reef Private Equity Fund I)، المُسجل في سوق أبوظبي العالمي “ADGM”، يركز على الاستحواذ على حصص في تكتلات وشركات بالإمارات ودول الخليج بشكل عام في قطاعات تشمل الرعاية الصحية، والتكنولوجيا، والضيافة، والطيران، والصناعة، مع التركيز على الشركات القادرة على التوسع إقليمياً وعالمياً.

وسيُدار الصندوق من مقر الشركة في أبوظبي، مستفيداً من الزخم الاقتصادي في المنطقة وموقعها الجغرافي كمحور يربط بين أسواق الشرق والغرب، وفق البيان.

تُعدُّ “بلو فايف كابيتال” -التي أسسها ويتولى إدارتها حازم بن قاسم الرئيس التنفيذي المشارك السابق لشركة “إنفستكورب”- من أسرع شركات إدارة الأصول نمواً في المنطقة، ويضم فريقها الاستثماري 27 متخصصاً موزعين على مكاتب في أبوظبي، دبي، الرياض، جدة، لندن، المنامة، وبكين، كما نوّه بيان الشركة.

تجدر الإشارة إلى أن “بلو فايف كابيتال” أغلقت مؤخراً صفقة الاستحواذ على “نيو كابيتال” (Neo Capital)، وهي منصة استثمار عقاري مسجلة في مركز دبي المالي العالمي تعمل في الرياض وجدة ودبي، وفقاً لشخص مطلع على الأمر.

وتعمل الشركة من خلال ثلاث وحدات: “بلو فايف المالية” والتي تركز على الاندماجات والاستحواذات في مجالات خدمات التأمين وإدارة الثروات والأسواق العامة، و”بلو فايف لإدارة الأصول” المتخصصة في صناديق الملكية الخاصة والبنية التحتية، و”بلو فايف للاستشارات” التي تقدم استشارات للمؤسسات في صفقات الاستحواذ والتمويل وعمليات الدمج.