“بلو فايف ريف” الإماراتي يستحوذ على “وسوم القابضة”

أعلن صندوق “بلو فايف ريف الأول للاستثمار الخاص” الإماراتي عن استحواذه الكامل على “وسوم القابضة”، الشركة متعددة الأنشطة التي تتخذ من أبوظبي مقرًا لها، وذلك بعد أيام قليلة من جمع الصندوق تمويلات بقيمة تقارب ملياري دولار، مخصصة للاستثمار في شركات كبرى ذات إمكانات نمو مرتفعة داخل منطقة الخليج.

وأوضح الصندوق في بيان له أن صفقة الاستحواذ تأتي “متماشية مع استراتيجيته الهادفة إلى الاستثمار في فرص الأسهم الخاصة المتقدمة التي تستفيد من التنوع الاقتصادي والنمو طويل الأجل في دول مجلس التعاون الخليجي”، دون الكشف عن القيمة الإجمالية للصفقة.

وتأسست “وسوم القابضة” عام 2013 نتيجة اندماج ثلاث شركات قابضة في أبوظبي، وتتنوع أعمالها في قطاعات الزراعة، الطيران، الصحة، التكنولوجيا، والعقارات والضيافة، بالإضافة إلى امتلاكها حصصًا في أكثر من 40 شركة موزعة على سبعة قطاعات، وفق ما هو منشور على موقعها الإلكتروني.

وبحسب البيان، تمتلك “وسوم” أصولًا موزعة على قطاعات عالية النمو في الخليج، فيما تخطط “بلو فايف كابيتال” لبدء “جهود تكامل تركز على تحسين العمليات، وتبني التكنولوجيا، وتنمية المواهب” داخل الشركات التابعة لـ”وسوم”.

تسريع النمو وتعزيز الكفاءة التشغيلية

تستهدف الشركة الاستفادة من شبكتها العالمية وخبراتها التشغيلية لتسريع وتيرة النمو وتحقيق كفاءة تشغيلية أعلى، إلى جانب تعزيز أوجه التعاون بين القطاعات المختلفة داخل الشركات المستحوذ عليها.

وفي تعليقه على الصفقة، قال حازم بن قاسم، المؤسس والرئيس التنفيذي لـ”بلو فايف كابيتال”، إن “وسوم القابضة تمثل العمود الفقري لقطاعات رئيسية داخل دول الخليج، وتملك أسسًا قوية وإمكانات توسع ملموسة”، مؤكدًا التزام الصندوق بمواصلة الاستثمار في هذه الشركات وتنمية كيانات إقليمية رائدة وقادرة على التوسع عالميًا.

توسع إقليمي سريع

تُعد “بلو فايف كابيتال” من أسرع شركات إدارة الأصول نموًا في المنطقة، وتدير أعمالها عبر 27 متخصصًا في الاستثمار موزعين على مكاتب في أبوظبي، دبي، الرياض، جدة، لندن، المنامة، وبكين.

وتعمل الشركة من خلال ثلاث وحدات رئيسية: