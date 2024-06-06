“بلومبرغ”: طرح أرامكو السعودية الأخير يجذب طلباً أجنبياً قوياً

تدفقت طلبات المستثمرين الأجانب على الطرح الثانوي لأسهم شركة أرامكو السعودية البالغ قيمته 12 مليار دولار، حسبما أفاد أشخاص مطلعون على الأمر، ما يمثل منعطفاً مختلفاً عن عملية إدراج شركة النفط العملاقة في عام 2019، والتي غلب عليها الطابع المحلي.

استقطبت الصفقة اهتماماً كبيراً من المستثمرين الأجانب، وفقاً للمطلعين، الذين رفضوا الكشف عن هوياتهم كون المعلومات خاصة. ورغم أنهم أشاروا إلى أن حجم الطلب من المستثمرين الأجانب لم يتضح على الفور، إلا أن طلباتهم كافية لتغطية العرض بالكامل.

وقال أحد الأشخاص إنه بصرف النظر عن المؤسسات الغربية، كان الطلب على الطرح قوياً أيضاً بين المستثمرين الآسيويين، مما يشير إلى العلاقات المتنامية للمملكة مع الاقتصادات الآسيوية الأكبر مثل الصين والهند. كذلك شهدت الصفقة اهتماماً محلياً كبيراً.

يشير هذا الطلب إلى أن أسهم أكبر شركة نفط في العالم أصبحت بالنسبة إلى بعض المستثمرين أكثر جاذبية تستحق الاحتفاظ بها، على الرغم من قضايا على غرار تغير المناخ والتحول في مجال الطاقة. اجتذبت أرباح “أرامكو” الضخمة اهتمام المستثمرين، إلى جانب خطط استثمارات ضخمة في الطاقة المتجددة والبتروكيماويات والغاز، وفرصة شراء أسهم الشركة بخصم.

تقديم طلبات الصفقة متاح للمستثمرين المؤسساتيين حتى يوم الخميس، حيث تمت تغطيتها في غضون ساعات قليلة من افتتاحها يوم الأحد الماضي. ستحظى مشاركة الأجانب بمتابعة عن كثب، خصوصاً بعدما عقد كبار المسؤولين التنفيذيين في أرامكو سلسلة من الجولات التسويقية في المملكة المتحدة والولايات المتحدة هذا الأسبوع، للترويج للطلب على الطرح.