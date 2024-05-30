بلومبرغ: السعودية تبدأ طرح حصة إضافية من أسهم “أرامكو” الأحد

تتأهب المملكة العربية السعودية لبيع حصة إضافية من أسهم شركة النفط العملاقة “أرامكو” رسمياً بحلول يوم الأحد، في طرح ثانوي قد يجمع أكثر من 10 مليارات دولار، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر.

قال الأشخاص، الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم كون المعلومات خاصة، إن الحكومة، بصفتها أكبر مساهم في “أرامكو”، تخطط لإجراء عملية بناء سجل الأوامر لحصر اهتمام المستثمرين بالطرح حتى يوم الخميس. وأضافوا أن بيع الأسهم اجتذب بالفعل التزامات مبدئية من المستثمرين في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأوروبا بقيمة إجمالية تزيد عن 10 مليارات دولار.

تجدر الإشارة إلى أنه لم يتم اتخاذ قرارات نهائية بشأن فترة الطرح، ولا يزال من الممكن أن تتغير شروط الصفقة، بما في ذلك حجمها، وفق الأشخاص. ولم ترد “أرامكو” فوراً على طلبات التعليق.

انخفض سعر سهم “أرامكو” بنسبة 11% تقريباً منذ بداية العام، عندما نشرت “بلومبرغ نيوز” لأول مرة عن نية الحكومة بيع حصة. وسجلت الأسهم أدنى مستوياتها في عام تقريباً هذا الأسبوع.

تأتي عملية البيع الثانوية بعد ما يقرب من خمس سنوات من جمع السعودية حوالي 30 مليار دولار في الطرح العام الأولي لشركة “أرامكو”، والذي كان أكبر بيع للأسهم في العالم على الإطلاق.

ويُتوقع أن تساعد عائدات بيع الأسهم في تمويل مبادرات كبيرة لتنويع الاقتصاد السعودي بعيداً عن النفط، مع توجه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان نحو الذكاء الاصطناعي والرياضة والسياحة ومشاريع مثل مدينة “نيوم” البالغة قيمتها 1.5 تريليون دولار.