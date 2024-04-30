“بلتون” المصرية تقترض 100 مليون دولار من مالكها الرئيسي “شيميرا” الإماراتية

وافق مساهمو شركة “بلتون المالية القابضة” المصرية على اقتراض 100 مليون دولار من المساهم الرئيسي “شيميرا” للاستثمار” الإماراتية عبر شركة تابعة لـ”بلتون”،uلى أن يُسدّد القرض على مدى 7 سنوات، مع جواز تجديده، بحسب بيان للشركة.

كانت “شيميرا” نجحت في شراء 56% من أسهم “بلتون”، مقابل نحو 385 مليون جنيه في أغسطس 2022، وذلك بسعر 1.485 جنيه للسهم عندما كان سعر صرف العملة المحلية 18.9 جنيه للدولار، فيما يُتداول السهم حالياً عند حدود 2.8 جنيه. وعقب ذلك، أقرضت القابضة الإماراتية للشركة المصرية في نوفمبر نحو 55 مليون دولار لمدة عام.

قالت “بلتون” إن مبلغ القرض، الذي لم تفصح عن تفاصيله من حيث العائد ومدة السداد، سيوجه لتمويل الشركات المصرية ذات أنشطة التصدير.

نجحت “بلتون القابضة” في يوليو من العام الماضي بإتمام زيادة رأسمالها بعشرة مليارات جنيه، وهي أكبر زيادة نقدية في تاريخ البورصة المصرية، للتوسع في أنشطتها المالية غير المصرفية، وأنفقت نحو 9.14 مليار جنيه من أموال زيادة رأس المال حتى مارس المنصرم.

كما ضخت حوالي ملياري جنيه في زيادة رؤوس أموال بعض الشركات التابعة، وقدمت أكثر من 5 مليارات كمنح وقروض مساندة للشركات التابعة، وسددت قرضاً مستحقاً بقيمة 1.5 مليار جنيه، بالإضافة إلى استثمار حوالي 425 مليون جنيه للاستحواذ على شركات، ليتبقى لديها من أموال زيادة رأس المال نحو 860 مليون جنيه.

تحولت “بلتون القابضة” لتحقيق صافي ربح مجمع ناهز بلغ 369 مليون جنيه في 2023، مقابل خسائر بلغت 269 مليون جنيه في 2022، فيما قفزت إيرادات الشركة بنحو 411% إلى 1.877 مليار جنيه خلال 2023.

يتبع “بلتون القابضة” أكثر من 18 شركة متخصصة في نشاطات الاستثمار، وإدارة الأصول، والأوراق المالية، وتغطية الاكتتابات. وتأسست كشركة مساهمة مصرية في مايو 2006، وأُدرجَت أسهمها في البورصة المصرية في أبريل 2008.