. “بلاك روك” تدرس التخارج من أصول استراتيجية لـ”أرامكو”

تدرس شركة “بلاك روك” الأميركية، أكبر مدير أصول في العالم، بيع حصتها في حقوق تأجير شبكة خطوط أنابيب الغاز الطبيعي التابعة لشركة “أرامكو” السعودية، في خطوة تأتي وسط تحركات دولية لإعادة ترتيب المحافظ الاستثمارية، بحسب ما نقلته مصادر مطلعة طلبت عدم الكشف عن هويتها.

وقالت المصادر إن “بلاك روك” بدأت محادثات مع “أرامكو” لبحث صفقة محتملة قد تؤدي إلى إعادة شراء الأصول من قبل الشركة السعودية. وفي حال لم تُكلَّل هذه المناقشات بالنجاح، قد تتجه “بلاك روك” للبحث عن خيارات أخرى. ولم يصدر تعليق رسمي من أي من الطرفين حتى الآن.

وكانت “بلاك روك” قد قادت كونسورتيوم للاستحواذ على حصة تبلغ 49% من كيان يمتلك حقوق تأجير شبكة أنابيب الغاز التابعة لـ”أرامكو” عام 2021، في صفقة بلغت قيمتها نحو 15.5 مليار دولار، ووصفت حينها بأنها من أكبر صفقات البنية التحتية في المنطقة.

تأتي هذه الخطوة في وقت تسعى فيه “أرامكو” إلى رفع كفاءة استخدام رأس المال، بالتزامن مع بلوغ مديونيتها أعلى مستوى في ثلاث سنوات. وكانت الشركة قد أعلنت في وقت سابق نيتها تعزيز الاقتراض لتمويل خطط النمو، خاصة في القطاعات غير النفطية.

وإذا قررت “أرامكو” إعادة شراء الحصة، فستُعدّ إشارة إلى اهتمامها بتعزيز ملكيتها في أصول حيوية تشكّل ركيزة للبنية التحتية للطاقة في المملكة.

وتأتي هذه الأنباء بالتوازي مع تحركات مشابهة لـ”بلاك روك” في المنطقة، إذ باعت في وقت سابق حصصاً في شبكة أنابيب “أدنوك” الإماراتية لصالح شركة “لونيت”، كما وافقت على نقل ملكية حصة شركة “سنام” الإيطالية في وحدة الغاز التابعة لـ”أدنوك”.

وتحافظ “بلاك روك” على حضور قوي في منطقة الخليج، خاصة في المملكة العربية السعودية، حيث كانت أول شركة استثمار عالمية كبرى تفتتح مكتبًا إقليميًا في الرياض، إلى جانب استثماراتها في كل من الكويت وقطر والإمارات.