“بلاكستون” تحسّن عرضها للاستحواذ على “هيبنوسيس”

أعلنت “هيبنوسيس” يوم الأحد، أن مجلس إدارتها يعتزم التوصية باقتراح “بلاكستون”، إذا أعلنت شركة الأسهم الخاصة عن نيتها الثابتة لتقديم عرض، وأنها تمنح “بلاكستون” حق الوصول لإجراء العناية الواجبة.

ذكرت “سكاي نيوز” البريطانية في وقت سابق أن “بلاكستون” قدمت عروضاً سابقة لشركة “هيبنوسيس”، وهي شركة استثمار في حقوق الموسيقى مدرجة في لندن، وتمتلك ألبومات الأغاني من “بلوندي”، و”ريد هوت تشيلي بيبرز”، و”نيل يونغ”، من بين آخرين.

تابعت “سكاي” أن العروض السابقة من “بلاكستون” تضمنت عروضاً بسعر 82 و88 بنساً للسهم، وهو أقل من العرض البالغ 93.2 بنس للسهم الذي كشفت عنه شركة “كونكورد”، وهي شركة استثمار في حقوق الموسيقى تدعمها شركة “أبولو غلوبال مانجمنت” (Apollo Global Management) المنافسة.

ويعادل العرض المحسن المقدم من “بلاكستون”، والذي يقدم المشورة له من قبل بنك “جيفريز” الاستثماري، نحو 100 بنس للسهم الواحد.