“بلاكستون” تحسّن عرضها للاستحواذ على “هيبنوسيس”

قدمت شركة الأسهم الخاصة “بلاكستون” عرضاً جديداً تبلغ قيمته نحو 1.5 مليار دولار لشراء شركة “هيبنوسيس سونغز فاند” (Hipgnosis Songs Fund)، يتجاوز العرض الذي قدمته شركة “كونكورد” المستثمرة في حقوق الموسيقى الأسبوع الماضي.
كشفت الشركة في بيان أنها قدمت عرضاً رابعاً محسناً يوم السبت للاستحواذ على كامل رأس المال المصدر والمقرر إصداره لشركة “هيبنوسيس”، بسعر 1.24 دولار للسهم نقداً. العرض المحسن أعلى بنحو 7% من عرض “كونكورد”.
قالت “بلاكستون” إنها “تشجع بشدة مجلس إدارة (هيبنوسيس) على الاعتراف بالزيادة الكبيرة في القيمة المتاحة لجميع المساهمين بموجب شروط اقتراحها الرابع، مقابل 1.16 دولار كما هو محدد في عرض (كونكورد)، والعمل مع (بلاكستون) للوصول إلى اتفاق بشأن عرض ثابت موصى به بالإجماع بطريقة سريعة”.
أعلنت “هيبنوسيس” يوم الأحد، أن مجلس إدارتها يعتزم التوصية باقتراح “بلاكستون”، إذا أعلنت شركة الأسهم الخاصة عن نيتها الثابتة لتقديم عرض، وأنها تمنح “بلاكستون” حق الوصول لإجراء العناية الواجبة.
ذكرت “سكاي نيوز” البريطانية في وقت سابق أن “بلاكستون” قدمت عروضاً سابقة لشركة “هيبنوسيس”، وهي شركة استثمار في حقوق الموسيقى مدرجة في لندن، وتمتلك ألبومات الأغاني من “بلوندي”، و”ريد هوت تشيلي بيبرز”، و”نيل يونغ”، من بين آخرين.
تابعت “سكاي” أن العروض السابقة من “بلاكستون” تضمنت عروضاً بسعر 82 و88 بنساً للسهم، وهو أقل من العرض البالغ 93.2 بنس للسهم الذي كشفت عنه شركة “كونكورد”، وهي شركة استثمار في حقوق الموسيقى تدعمها شركة “أبولو غلوبال مانجمنت” (Apollo Global Management) المنافسة.
ويعادل العرض المحسن المقدم من “بلاكستون”، والذي يقدم المشورة له من قبل بنك “جيفريز” الاستثماري، نحو 100 بنس للسهم الواحد.
ارتفعت أسهم “هيبنوسيس” بنحو 30% منذ عرض “كونكورد” وأغلقت عند 91.9 بنس يوم الجمعة، أي أقل بقليل من سعر العرض.
وافق مجلس إدارة “هيبنوسيس” يوم الخميس بالإجماع على صفقة مع “كونكورد”، مشيراً إلى أنه من غير المرجح أن يرتفع سعر السهم ليعكس أداء الشركة بسبب “العديد من المشكلات الخاصة بالشركة وبعض المشكلات في السوق”.
أضافت الشركة يوم الأحد أنه نظراً لغياب اليقين بأن “بلاكستون” ستقدم عرضاً قوياً، فإن مجلس الإدارة يواصل حالياً دعم عرض “كونكورد”.
توجت الصفقة فترة من الاضطراب بالنسبة للصندوق، بعد أن خلصت مراجعة استراتيجية في مارس إلى أن قيمة أصوله كانت أقل بكثير مما أعلنه مستشارها الاستثماري “هيبنوسيس سونغ مانجمنت” في سبتمبر الماضي. تمتلك “بلاكستون” حصة في “هيبنوسيس سونغز فاند”، التي لديها عقد لإدارة أصول الصندوق.