بقيمة 2.5 مليار دولار ..أدنوك للإمداد توقع عقوداً لتشييد 8 ناقلات غاز مسال

أعلنت شركة أدنوك للإمداد والخدمات بي ال سي اليوم، منحها عقودا بقيمة تصل إلى 9.2 مليار درهم (2.5 مليار دولار) إلى شركتي سامسونج للصناعات الثقيلة وهانوا أوشن الكوريتين الجنوبية لبناء ما يصل من 8 إلى 10 ناقلات جديدة للغاز الطبيعي المسال ضمن إطار استراتيجية النمو التحويلي للشركة وخططها الخاصة لتوسيع أسطولها.

وأشارت الشركة في بيان لها، إلى أنها منحت كلاً من شركتي سامسونج للصناعات الثقيلة وهانوا أوشن الكوريتين الجنوبية عقود بناء السفن لبناء أربع ناقلات مؤكدة مع خيار بناء ناقلة واحدة إضافية.

وتوقعت تسليم هذه الناقلات ابتداء من عام 2028، وسيتم تأجيرها إلى الشركات التابعة لمجموعة أدنوك لمدة 20 سنة، لدعم الإنتاج المتنامي من الغاز الطبيعي كوقود انتقالي منخفض الكربون.

وقالت إن حجم أسطولها من ناقلات الغاز الطبيعي المسال سيرتفع من 14 إلى 22 ناقلة على الأقل، وذلك بعد إضافة هذه الناقلات الجديدة، التي ستبلغ سعتها 174 ألف متر مكعب لكل منها.

وتعليقا على ذلك، قال القبطان عبد الكريم المصبعي، الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للإمداد، إن عقود بناء الناقلات الجديدة تمثل خطوة رئيسية في تنفيذ استراتيجية نمو الشركة التحويلي، منوها إلى أن الشركة التزمت حاليا بتحقيق أكثر من 50% من أهدافها الاستثمارية على المدى المتوسط بعد عام واحد من طرحها العام.

وكانت الشركة قد التزمت وقت إدراجها باستثمار ما يتراوح بين 14.7 و18.4 مليار درهم على المدى المتوسط للاستفادة من الفرص التجارية المحتملة ذات القيمة التراكمية، وقامت الشركة بعد ذلك بمراجعة توقعات نتائجها المالية باتجاه صاعد بهدف استثمار ما يزيد على 18.4 مليار درهم في الخدمات اللوجستية البحرية في مجال الطاقة على المدى المتوسط، وذلك لتلبية الطلب المتزايد في دولة الإمارات وخارجها.

وخصصت الشركة منذ الإدراج بالفعل مبلغ 14.3 مليار درهم للنفقات الرأس مالية بهدف النمو العضوي، مع التركيز بشكل رئيسي على العقود طويلة الأجل.