“بقمية سوقية 2.5 مليار دولار .. الرياض المالية تطرق أبواب السوق السعودية

يتقدم “بنك الرياض”، ثالث أكبر بنك مدرج في السوق المالية السعودية، بخطوات ثابتة نحو إدراج شركته التابعة “الرياض المالية” في السوق الرئيسية، ضمن موجة الاكتتابات العامة التي تشهدها المملكة رغم التحديات الجيوسياسية وضعف أداء بعض الإدراجات الحديثة.

وقد أعلنت الشركة، اليوم الثلاثاء، تقديمها طلباً لهيئة السوق المالية لطرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام، دون تحديد النسبة بعد، بالتزامن مع تقديم طلب إدراج في السوق الرئيسية على “تداول”، بحسب إفصاح منشور على موقع السوق السعودية.

خطوة استراتيجية رغم التحديات

يمثل هذا التحرك خطوة استراتيجية مهمة لـ”بنك الرياض”، خاصة أن صندوق الاستثمارات العامة يُعد أبرز مساهميه. وسبق أن أعلنت إدارة البنك في أبريل 2023 عن نيتها إدراج ذراعها الاستثمارية، فيما نقلت وكالة “بلومبرغ” عن مصادر مطلعة مطلع هذا العام، أن القيمة السوقية المستهدفة للطرح قد تبلغ نحو 2.5 مليار دولار، مع ترجيح بدء الطرح بحلول منتصف 2025.

وأوضح “بنك الرياض” في إفصاحه أن عملية الطرح لا تزال خاضعة للموافقات التنظيمية، وستتم بناءً على تقييم ظروف السوق والقرار النهائي لمجلس إدارة البنك.

“الرياض المالية”.. ذراع استثمارية راسخة

تأسست “الرياض المالية” عام 2008 كشركة مملوكة بالكامل للبنك، برأسمال مدفوع يبلغ 500 مليون ريال. وتشكلت الشركة من النواة الاستثمارية للبنك، التي تعود إلى أوائل التسعينيات، لتصبح اليوم أحد أبرز اللاعبين في السوق في مجالات:

إدارة الصناديق والمحافظ الاستثمارية

الوساطة المالية وخدمات الأوراق المالية

الصيرفة الاستثمارية للشركات

ومن شأن إدراج الشركة أن يوفر للبنك سيولة نقدية مهمة ويعزز من كفاءته الرأسمالية، فضلًا عن دعم توسع الرياض المالية وتعزيز شفافيتها. كما يُتوقع أن يُشجع ذلك بنوكًا سعودية أخرى على إدراج أذرعها الاستثمارية، ما يعزز عمق السوق المالية ويوفر خيارات أوسع للمستثمرين.

زخم الاكتتابات متواصل

رغم الأوضاع الإقليمية، تواصل السوق السعودية زخمها في الطروحات، حيث شهدت إدراج 8 شركات مؤخرًا، من أبرزها “طيران ناس”، إضافة إلى موافقات حديثة على طرح شركات مثل:

“Sports Club” المالكة لسلسلة “Bodymasters”

“الماجد ريل إستيت”

“Marketing Home Group”

وشركة التقنية “إجادة للنظم”

كما يعمل صندوق الاستثمارات العامة على تجهيز طروحات مرتقبة لشركات متخصصة في تبريد المناطق، وتشغيل الموانئ، والمشتريات الطبية، في ظل مساعٍ وطنية مستمرة لتنويع الاقتصاد وتعميق السوق المالية.