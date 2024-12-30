برأسمال 4 مليارات جنيه ..”بنك مصر” يعتزم تأسيس شركة تطوير عقاري

يعتزم “بنك مصر”، ثاني أكبر بنك حكومي في البلاد، تأسيس شركة للتطوير وإدارة الأصول العقارية برأسمال 4 مليارات جنيه، بحسب مسؤول تحدث مع “الشرق” شريطة عدم ذكر اسمه.

المسؤول كشف أن مصرفه سيساهم بشكل مباشر في الشركة الجديدة بنسبة 40% من رأس المال، على أن تحوز شركة “مصر أبوظبي للاستثمارات العقارية”، المملوكة غالبيتها للبنك، حصة 60% الباقية.

بحسب المسؤول الذي تحدث مع “الشرق”، فإن الشركة ستتولى تطوير وإدارة الأصول العقارية المملوكة للبنك، على أن يتم إطلاق أول مشروع لها خلال الربع الأول من 2025، بمدينة الشيخ زايد غرب القاهرة.

يأتي تأسيس البنك الحكومي لشركة تطوير عقاري جديدة، في الوقت الذي يترقب فيه المصريون احتمال خفض أسعار الفائدة، بالتزامن مع بدء حلول استحقاقات آجال شهادات الادخار ذات العوائد المرتفعة البالغة 23.5% و27% والتي طرحها بنكا “مصر” و”الأهلي المصري” في مطلع العام الجاري، وفي ظل توقعات بأن أموال الشهادات ربما تتم إعادة توجيهها للاستثمار في السوق، ومن بينها العقارات.

اعتاد المصريون على شراء العقارات باعتبارها مخزناً آمناً لحفظ قيمة مدخراتهم في مواجهة التضخم المرتفع وانخفاض قيمة الجنيه.