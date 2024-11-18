بدء تشييد مجمع بتروكيماويات في الصين باستثمارات من سينوبك وأرامكو وفوجيان

انطلقت اليوم الإثنين أعمال تشييد مشروع بتروكيماويات جديد مشترك بين شركتي “سينوبك” الصينية و”أرامكو” السعودية و”فوجيان بتروكيميكال”، يُعرف باسم المرحلة الثانية من “فوجيان جولي” في الصين، والمتوقع أن يبدأ التشغيل بحلول عام 2030، وفقاً لبيان صادر عن شركة “سينوبك” نقلته بلومبرغ.

يشمل المشروع مصفاة نفط بطاقة 16 مليون طن سنوياً، ومجمع لإنتاج الإيثلين بقدرة 1.5 مليون طن سنوياً، ومنشأة للبارازيلين بطاقة مليوني طن سنوياً.

تملك كل من “سينوبك” و”أرامكو” حصة قدرها 25% من المشروع، بينما تملك شركة “فوجيان بتروكيميكال” (Fujian Petrochemical) الحصة المتبقية.