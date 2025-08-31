“بترورابغ” تتحرك لاحتواء خسائرها المتراكمة بإعادة هيكلة رأس المال

في خطوة تستهدف احتواء خسائرها المتراكمة التي بلغت 7.3 مليار ريال بنهاية الربع الثاني من 2025، أعلن مجلس إدارة شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات “بترورابغ” عن خطتين متتاليتين لإعادة هيكلة رأس المال، تبدأ بزيادة رأس المال ثم تخفيضه بالقيمة نفسها، في محاولة لإعادة التوازن المالي للشركة.

ووفق إفصاح الشركة المنشور اليوم الأحد على موقع السوق المالية السعودية “تداول”، أوصى المجلس بزيادة رأس المال من 16.71 مليار ريال إلى 21.97 مليار ريال، بنسبة ارتفاع 31.5%، وذلك لصالح المساهمين المؤسسين “أرامكو السعودية” و”سوميتومو كيميكال”.

وسيتم توجيه حصيلة الزيادة، البالغة أكثر من 5.26 مليار ريال، لسداد جزء من ديون الشركة، بما يعزز مركزها المالي ويرفع كفاءتها التشغيلية.

وبعد الزيادة، سيظل نوع الأسهم كما هو “الأسهم العادية”، لكن مع تقسيمها إلى فئتين:

الفئة (أ): الأسهم الحالية.

الفئة (ب): الأسهم الجديدة بلا حقوق تصويت، مع منحها حقًا محددًا في الأرباح اعتبارًا من 2028، وأولوية في حال التصفية.

وأكدت الشركة أن هذه التغييرات لن تمس حقوق أو التزامات الأسهم الحالية، مشيرة إلى أن تفاصيل خصائص أسهم الفئة (ب) ستُوضح في تعميم المساهمين لاحقًا.

وبالتوازي مع خطة الزيادة، أوصى المجلس بتخفيض رأس المال بعد الزيادة من 21.97 مليار ريال إلى 16.71 مليار ريال، عبر شطب مبلغ 5.26 مليار ريال لمعالجة جزء من الخسائر المتراكمة، وذلك من دون إلغاء أي أسهم أو تخفيض عددها.

وسيُنفذ التخفيض من خلال تقليص القيمة الاسمية للسهم العادي من الفئة (أ) من 10 ريالات إلى 6.85 ريال. وأوضحت الشركة أن هذه الخطوة لن تؤثر جوهريًا على التزاماتها المالية أو أدائها التشغيلي.

تجدر الإشارة إلى أن “بترورابغ” أدرجت في السوق المالية السعودية عام 2008 بقيمة سوقية 18.3 مليار ريال، فيما تبلغ قيمتها السوقية حاليًا نحو 12.3 مليار ريال. وكانت الشركة قد رفعت رأسمالها في مارس 2022 من 8.76 مليار ريال إلى 16.7 مليار ريال عبر حقوق أولوية.