“بترجي” السعودية تخطط لاستثمار 200 مليون دولار في مصر

رصدت “بترجي القابضة” السعودية 200 مليون دولار للاستثمار في مصر بالقطاعين العقاري والصناعي، بما في ذلك الصناعات الدوائية، والغذائية، ومواد البناء، والبلاستيك، بحسب مازن بترجي، رئيس مجلس إدارة المجموعة بمقابلة مع “الشرق”.

تستكشف أكثر من 100 شركة سعودية فرص التعاون وبناء شراكات بالعديد من المجالات في مصر، على رأسها التصنيع والرعاية الصحية والموانئ، حيث يزور مسؤولو هذه الشركات القاهرة من 12 إلى 14 أبريل لإجراء مباحثات مع الوزراء والشركات المحلية ضمن إطار “ملتقى الأعمال المصري السعودي”.

وأضاف بترجي، على هامش الزيارة، أن “استقرار سعر الصرف يشجعنا على التوسع في مصر. السوق المصرية مليئة بفرص استثمارية ذهبية”.

يبلغ حجم استثمارات القطاع الخاص السعودي في مصر نحو 35 مليار دولار حتى أكتوبر 2024.، وفق تصريحات مسؤولين سعوديين.

السعودية

بترجي أوضح في المقابلة مع “الشرق”، أن المجموعة ستضاعف استثماراتها للعام الجاري في المملكة من 150 إلى 300 مليون دولار. كاشفاً أيضاً أنه يتم “درس إدراج أكثر من شركة تابعة في السوق الموازية السعودية” المعروفة ببورصة “نمو”

تأسست شركة البترجي القابضة (مجموعة البترجي للصناعات سابقاً) عام 1982 لتكون الذراع الصناعية لمجموعة شركات البترجي. وتنتج الأدوية، ومنتجات العناية بالأطفال، والرعاية الصحية الشخصية، واللوازم والمعدات الطبية، والهياكل الفولاذية المصنعة، ومواد البناء، والمنظفات المنزلية، والأغذية والمشروبات، والملابس والأحذية، ومنتجات التعبئة والتغليف، كما تورد بموقعها على الإنترنت.

مصر والسعودية كانتا وقعتا اتفاقية حماية الاستثمارات في أكتوبر 2024، وأعلنتا تشكيل مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي، خلال زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى القاهرة، في خطوة تهدف لتهيئة الظروف المثلى لتبادل الاستثمارات بين البلدين.

بترجي نوّه بأن “إيراداتنا من السوق المصرية تمثل 15% من مجمل إيرادات المجموعة، ونتوقع ارتفاعها إلى 20% خلال أقل من عام”.