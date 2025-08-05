بانخفاض 22% ..أرامكو السعودية تسجل أرباحاً فصلية بـ22.67 مليار دولار

سجلت شركة «أرامكو السعودية» أرباحاً صافية بلغت 22.67 مليار دولار خلال الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة بـ29.07 مليار دولار في الفترة نفسها من عام 2024، ما يعكس تراجعاً بنسبة 22%.

وأوضحت الشركة، في إفصاح للسوق المالية السعودية «تداول»، أن الانخفاض يعود بشكل رئيس إلى تراجع الإيرادات والدخل الآخر المرتبط بالمبيعات، رغم أن ذلك قابله جزئياً انخفاض في تكاليف التشغيل وضرائب الدخل والزكاة، نتيجة انخفاض الدخل الخاضع للضريبة مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي.

وبلغت إيرادات «أرامكو» خلال الربع الثاني 101.02 مليار دولار، مقابل 113.52 مليار دولار في نفس الفترة من 2024. ويعزى هذا التراجع أساساً إلى انخفاض أسعار النفط الخام، والمنتجات المكررة، والكيميائيات، رغم ارتفاع الكميات المتداولة من النفط الخام مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وأقرّ مجلس إدارة الشركة توزيع أرباح إجمالية قدرها 21.36 مليار دولار، تتضمن: