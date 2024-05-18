بالتزامن مع طرح “أليك” الإماراتية..إلى اين تتجه سوق الاكتتابات فى المنطقة؟

قالت وكالة بلومبيرغ، إن دبي اختارت بنوكاً استثمارية من بينها بنك “الإمارات دبي الوطني كابيتال” و”جيه بي مورغان تشيس” للعمل على الطرح العام الأولي المزمع لشركة الإنشاءات “أليك ” (ALEC).

ونقلت الوكالة عن مصادر، أن شركة “مويليس أند كو” (Moelis & Co) تقدم المشورة أيضاً لـ”مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية” الصندوق السيادي لحكومة دبي، بشأن بيع الأسهم الذي قد يتم في وقت أقربه النصف الثاني من هذا العام.

وذكرت الشرق عن الوكالة أن التفاصيل بما في ذلك الحجم والتوقيت لا تزال قيد المناقشة، ويمكن أن تتغير.

واستحوذت مؤسسة دبي للاستثمارات على شركة “أليك” في 2017 من مجموعة الجابر، ومقرها في أبوظبي، وتم دمج شركة الهدف للإنشاءات الهندسية والتي كانت تابعة لشركة أرابتك قبل تصفيتها، ضمن شركة أليك.

وتعمل الشركة في تنفيذ مشروعات عقارية ترفيهية وتجارية وكذلك المطارات وغيرها، حيث بلغ عدد المشاريع التي عملت عليها الشركة أكثر من 270 مشروعا، بلغت قيمتها التقريبية 46 مليار درهم تم إنجازها منذ تأسيس الشركة.

انخفضت الطروحات الأولية بمنطقة الخليج بنحو 66% خلال الربع الأول 2024 على أساس سنوي واستقرت عائدات تلك الطروحات عند 1.2 مليار دولار متراجعة عن 3.3 مليار دولار سجلتها خلال الربع الأول 2023

واستمرت المملكة في تصدرها لسوق الطروحات الأولية بالمنطقة من حيث العدد خلال الربع الأول فيما تصدرت سوق دبي من حيث القيمة بعدما شهدت سوقها اكتتاب “باركن القابضة” والتي بلغت عائدات الطرح بها 429 مليون دولار تمثل حوالي 35.8% من إجمالي عائدات الاكتتابات الأولية بالمنطقة.

ومن حيث أداء الأسواق بمنطقة الشرق الأوسط فقد أظهرت أسواق المال بالمنطقة تفاوتا (وفقا لتقرير EY ) حيث أظهر سوق المال المصري تفوقا كأعلى مؤشر من حيث الأداء بارتفاع قدره 8%، في المقابل تراجعت بورصة قطر بنحو 9.1% خلال الربع الأول