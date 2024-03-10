باستثمارٍ يفوق 520 مليون ريال عُماني.. غدًا وضع حجر الأساس لمصنع البولي سيليكون بصحار

يرعى معالي ســلطان بن ســالم الحبسي وزيــر المالية اليوم الأثنين الموافق ١١ مارس ٢٠٢٤م، حفل وضع حجر الأساس لمشروع مصنع البولي ســيليكون في محافظــة شــال الباطنة بالمنطقــة الحرة في صحار، والذي يتوقع افتتاحه خلال العام 2025م.

وحول وضع حجر الأساس لمصنع البولي سيليكون أكد سعادة الدكتور صالح بن سعيد مسن وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة على أن القطاع الصناعي يكتسي أهمية كبـرى كقاطرة لتحقيق التنمية الشاملة في سلطنة عمان حيث تتمحور حوله باقي القطاعات الاقتصادية الأخرى وتتكامل معه، وأشار سعادته إلى أن مشروع “يونايتد سولار” يعتبر أحد المشاريع الاستثمارية الكبيرة في سلطنة عمان ومنطقة الشرق الأوسط بإجمالي استثمار يفوق 520 مليون ريال عماني، وطاقة إنتاجية تصل إلى100 ألف طن سنوياً ، ويعد المصنــع الأول مــن نوعه على مســتوى الشرق الأوسط.

وأضاف: يؤكد هذا المشروع أهمية القطاع الصناعي في تحقيق مستهدفات التنوع الاقتصادي المنشودة في رؤية عمان 2040، كما يبرهن على قدرة القطاع في جلب اســتثمارات أجنبية مهمة، مما يعزز نمو الأعمال ويتيح فرصاً صناعية جديدة، ويشكل مستقبلاً أكثر استدامة لميناء صحار والمنطقة الحرة من خلال زيادة حجم المناولة مستقبلاً”.

وأشار سعادته على أن الاستراتيجية الصناعية 2040 تستهدف مجموعة من الصناعات ومن أبرزها الصناعات القائمة على المعرفة التي تعتمد على البحث والتطوير والتكنولوجيا المتقدمة. حيث تسعى الاستراتيجية الصناعية إلى تعزيز تكامل التقنيات الحديثة وتسخير الابتكار في إطار اقتصاد معرفي لإيجاد صناعات قائمة على المعرفة مما يعزز دور سلطنة عمان كلاعب رئيسي في الساحة التكنولوجية والصناعية العالمية.

يذكر أن المشروع ســيُعزز من مكانة ميناء صحار والمنطقة الحرة كمحور عالمي للتجارة، علاوةً على أنه يمثل إنجازًا مهمًا في النمو والتنويع الاقتصادي في المنطقة، لتلبية الطلب المتزايد على السيليكون المعدني في أسواق آسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية.

ويشغل مشروع المصنع مســاحة أرض تبلغ قرابة المليون متر مربع، لإنتاج ســيليكون معدني عــالي الجودة، بسعة تبلغ 100 ألف طن سنويا، ومن المقرر أن تجري عملية الإنتــاج عن طريــق صب الســيليكون المعدني الســائل من الفرن إلى القوالب، ومن ثم يتم تبريده عن طريق القوالب أو الصب المســتمر، وبعــد التبريد، يتم طحــن الســيليكون المعــدني وتعبئتــه للتصدير العالمي.

وتسعى وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار إلى تطوير الفرص الاستثمارية في القطاع الصناعي وقطاعات التنويع الاقتصادي الأخرى واستقطاب المستثمرين إليها، وتقديم جميع التسهيلات الممكنة لهم، وتبسيط الإجراءات للمستثمرين وتهيئة المناخ الملائم لبيئة الاستثمار، و إعطاء اهتمام مضاعف لجميع محافظات سلطنة عمان، والمساهمة في تحقيق تنمية حقيقية في كل محافظة من خلال طرح فرص حقيقية وجالبة للاستثمار المحلي والأجنبي، وزيادة حجم الاستثمارات الموجهة إليها.

ويعكس المشروع الرغبة الصادقة لمواصلة الجهود التي بدأتها سلطنة عُمان لتشجيع الاستثمار المحلي واستقطاب الاستثمارات الأجنبية، وتوطين أعمالهم فيها، وترجمة لأهداف الرؤية المستقبلية “عُمان 2040”.