بأصول 42 مليار دولار..”بنك الخليج” الكويتي يدرس الاندماج مع “وربة”

يعتزم “بنك الخليج” الكويتي بدء دراسة الجدوى الأولية للاندماج مع “بنك وربة” -أحد أكبر مساهميه- لخلق مصرف إسلامي بأصول تتجاوز 13 مليار دينار (42.4 مليار دولار)، بحسب بيان منشور على موقع بورصة الكويت اليوم الإثنين.

وقال البيان إن الصفقة بين البنكين المدرجين في البورصة الكويتية من شأنها إتاحة فرصة استراتيجية واعدة للنمو والتوسع، وتحقيق وفورات بين البنكين، وتعزيز التنافسية في القطاع المصرفي الإسلامي.

يمتلك “بنك الخليج” أصولاً بحوالي 7.53 مليار دينار، فيما تبلغ قيمة أصول “بنك وربة” 5.54 مليار دينار، بحسب القوائم المالية للمصرفين عن الربع الأول من 2025.

أدى استحواذ “بنك وربة”، البالغة قيمته السوقية 1.05 مليار دينار، في مطلع العام الجاري على شركة “الغانم التجارية”، التي تمتلك أكثر من 32% من أسهم “بنك الخليج”، لأن ينهي “بنك بوبيان”محادثات اندماج محتمل استمرت على مدى عام تقريباً مع “بنك الخليج”، البالغة قيمته السوقية 1.35 مليار دينار.

محادثات الاندماج تأتي ضمن صفقات مشابهة بالقطاع في جميع أنحاء الشرق الأوسط، حيث تسعى البنوك لزيادة حجمها لزيادة قدرتها على المنافسة.

يبلغ إجمالي الودائع لدى “بنك الخليج” 5.8 مليار دينار، وصافي القروض 5.6 مليار دينار خلال الشهور الثلاثة الأولى من العام، في حين بلغ إجمالي الودائع لدى “بنك وربة” 4.7 مليار دينار، وصافي القروض 3.7 مليار دينار.