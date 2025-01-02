انفيديا استثمرت مليار دولار في شركات الذكاء الاصطناعي خلال 2024

استثمرت “إنفيديا” مليار دولار في شركات الذكاء الاصطناعي خلال العام المنصرم، وظهرت كداعم رئيسي للشركات التي تحاول الاستفادة من طفرة الذكاء الاصطناعي.

ووفقًا لما نقلته فاينانشال تايمز” عن وثائق الشركة وبحث أجرته”ديلروم” Dealroom، أنفقت شركة أشباه الموصلات الأمريكية إجمالي مليار دولار عبر 50 جولة تمويلية لشركات ناشئة وعبر عدة صفقات مؤسسية أجرتها في 2024، وذلك مقارنة مع إنفاقها البالغ 872 مليون دولار في عام 2023.

في حين أنفقت شركات التكنولوجيا عشرات المليارات من الدولارات على شراء رقائق “إنفيديا” منذ ظهور روبورت الدردشة “شات جي بي تي”، ما أدى لزيادة غير مسبوقة في الاستثمار في الذكاء الاصطناعي.

وارتفع سهم الشركة الأمريكية بأكثر من 170% في عام 2024، ما دعم إلى جانب شركات التكنولوجيا الكبرى الأخرى أداء مؤشر “إس آند بي 500”.