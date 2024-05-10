انطلاقSuperReturn International أهم تجمع لرأس المال الخاص فى برلين في الفترة من 4 إلى 7 يونيو

ستستضيف SuperReturn، سلسلة مؤتمرات الأسهم الخاصة ورأس المال الاستثماري الرائدة عالميًا، مؤتمر SuperReturn الدولي السنوي في فندق إنتركونتيننتال في برلين، في الفترة من 4 إلى 7 يونيو 2024.

يتوقع المنظمون حضورًا قياسيًا، حيث من المتوقع أن يجتمع أكثر من 5000 من صناع القرار لهذا الحدث، بما في ذلك 1500+ LPs و 2400+ GPs من أكثر من 70 دولة. ستتاح للحاضرين الفرصة للقاء الأشخاص الذين يحددون الاتجاهات ويقودون الصناعة. ومن خلال العروض التقديمية الغنية بالبيانات، والمناظرات التفاعلية ومجموعات المناقشة غير الرسمية، سيكونون أيضًا قادرين على تأمين معلومات السوق الحية حول مجموعة من القضايا التي تؤثر على محترفي السوق الخاصة اليوم، بدءًا من التكنولوجيا إلى ESG، والائتمان الخاص إلى المرتبات الثانوية، وغير ذلك الكثير.

ومن بين المتحدثين هذا العام سيكون: Björn Ulvaeus، نجم ABBA والمغني وكاتب الأغاني والمنتج والمؤسس المشارك في Pophouse Entertainment؛ وسكوت نوتال، الرئيس التنفيذي المشارك في KKR؛ وهارفي شوارتز، الرئيس التنفيذي لشركة كارلايل؛ ومحمد رسولي، خبير الذكاء الاصطناعي للاستثمار في جامعة ستانفورد.

ومن بين المتحدثين الآخرين:

• محمد العارضي، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لإنفستكورب

• كاتي كوتش، الرئيس التنفيذي لمجموعة TCW

• كارا نورتمان، مؤسسة مشاركة في Angel City وMonarch Collective

• كريس جوردون، شريك في شركة Bain Capital للأسهم الخاصة

• سكوت كلاينمان، الرئيس المشارك لشركة Apollo Global Management

• جوانا روشا سكاف، المدير العام، رئيس قسم الأسهم الخاصة في أوروبا في شركة Neuberger Berman

• أورلاندو برافو، المؤسس والشريك الإداري في Thoma Bravo

• بول ديسمارايس الثالث، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة Sagard

• ريتش لوسون، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة HGGC

• كريستيان ستراك، رئيس شركة بيمكو

قالت دوروثي كيلسو، المديرة التنفيذية: “في كل عام، تثبت SuperReturn International نفسها كحدث لا بد من حضوره لمجتمع رأس المال الخاص العالمي – وهذا العام، قمنا برفع مستوى لعبتنا لاستضافة أكبر وأهم تجمع عالمي حتى الآن”. مدير SuperReturn. “مع مزيج لا مثيل له من فرص التواصل والمحتوى، ستكون قاعات المؤتمرات مليئة بالأفكار والرؤى والاتصالات. لن يكون هناك مكان أفضل للقاء والتعلم والمناقشة مع أذكى العقول في الصناعة.

بالإضافة إلى جدول الأعمال الرئيسي، ستستضيف SuperReturn International منتدى المرأة في الأسواق الخاصة يوم الاثنين 3 يونيو، تليها خمس مؤتمرات قمة متخصصة لمدة يوم واحد يوم الثلاثاء 4 يونيو مخصصة للديون الخاصة والأسهم الألمانية الخاصة وخلق القيمة التكنولوجية. في PE وESG وحدث SuperReturn Energy Transition في مكان مشترك لمدة يومين يومي الثلاثاء 4 والأربعاء 5 يونيو. لعرض الجدول الزمني الكامل للمتحدثين والفعاليات.

ومن بين رعاة حدث هذا العام كل من Investcorp، وUBS، وDeloitte، وGoodwin، وBain & Company