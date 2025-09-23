اندماج ساجارد ويونيجيسشن لإنشاء منصة عالمية رائدة في استثمارات الأسهم الخاصة

مونتريال (كندا) وجنيف (سويسرا) – 23 سبتمبر 2025 – أعلنت كل من ساجارد، الشركة العالمية لإدارة الأصول البديلة، ويونيجيسشن، الشركة الأوروبية المتخصصة في الأسهم الخاصة متوسطة الحجم، عن اندماج منصتيهما للاستثمار في الأسهم الخاصة. ويسفر هذا الاندماج عن إنشاء كيان عالمي جديد يقود حلول الاستثمار في سوق الأسهم الخاصة المتوسطة.

ستدير المنصة الجديدة أصولًا تتجاوز قيمتها 23 مليار دولار أمريكي في مجال الأسهم الخاصة، مع نطاق جغرافي واسع وتنوع أكبر في المنتجات، تشمل الاستثمارات الأولية والثانوية والمشتركة للمؤسسات والمستثمرين الأفراد من أصحاب الثروات الكبيرة. وبإتمام الصفقة، سترتفع الأصول المُدارة من جانب ساجارد إلى ما يقارب 44 مليار دولار أمريكي.

يشمل الاندماج أنشطة يونيجيسشن في الأسهم الخاصة فقط، بينما تستمر استراتيجياتها الأخرى خارج الصفقة. وستحافظ ساجارد كذلك على استثماراتها المباشرة في الأسهم الخاصة في فرنسا وكندا بشكل منفصل.

قال بول ديسماريس الثالث، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة ساجارد:

“يونيجيسشن تمتلك تاريخًا استثماريًا ناجحًا بقيادة برنارد سابرييه، ونهجًا يتماشى تمامًا مع قيم ساجارد من حيث الانضباط الاستثماري وتركيزها على العميل. إن هذا الاندماج خطوة رئيسية نحو أن نصبح شركة عالمية رائدة في استثمارات الأسهم المتوسطة.”

من جانبه، علّق برنارد سابرييه، رئيس مجلس إدارة مجموعة يونيجيسشن:

“سيسمح لنا هذا الاندماج بالحفاظ على ثقافة ريادة الأعمال والتركيز على العملاء التي تميز يونيجيسشن، مع الاستفادة من شبكة ساجارد العالمية وقدراتها متعددة الاستراتيجيات لتعزيز النمو طويل الأمد.”

بموجب الاتفاق، سيتولى برنارد سابرييه منصب رئيس مجلس إدارة المنصة الجديدة للأسهم الخاصة، وينضم إلى مجلس إدارة ساجارد كنائب للرئيس. كما ستصبح مؤسسة FAMSA التي يرأسها مساهمًا رئيسيًا في ساجارد. وسيتولى جوناثان تيترولت، الشريك الإداري في ساجارد، منصب الرئيس التنفيذي للمنصة الجديدة، على أن يواصل كريستوف دي دارديل ومارك زوند قيادة أعمال الأسهم الخاصة في يونيجيسشن.

الصفقة ما زالت قيد استكمال الإجراءات التنظيمية، ومن المتوقع الانتهاء منها في أوائل عام 2026.

وقد تولى بنك UBS دور المستشار المالي الحصري ليونيجيسشن، بينما قامت لينز آند ستيهيلين بدور المستشار القانوني لمساهميها. ومن جانب ساجارد، قدمت PwC خدمات العناية الواجبة المالية، وديلويت LLP الاستشارات الضريبية، إلى جانب مكاتب ماكديرموت ويل آند شولت، شيلينبيرج ويتمر، وبليك كاسلز آند جرايدون LLP كمستشارين قانونيين.

حول Unigestion

يدير فريق Unigestion Private Equity، الحاصل على جوائز، أصولًا بقيمة تتجاوز 12.5 مليار دولار أمريكي² عبر أربع استراتيجيات أساسية تركز على: الاستثمارات الثانوية، المديرين المباشرين، المديرين الناشئين، والاستثمارات المناخية. ويهدف الفريق إلى الاستثمار في رواد المستقبل من خلال شركات مبتكرة ومرنة تعمل في مجالات: كفاءة سلاسل التوريد، البنية التحتية المرنة، مستقبل العمل، الرعاية الصحية، وتطور أنماط المستهلك.

حول Sagard

تُعد Sagard شركة عالمية متعددة الاستراتيجيات في مجال إدارة الأصول البديلة، حيث تدير أصولًا تتجاوز قيمتها 32 مليار دولار أمريكي، وتشمل أكثر من 190 شركة في محفظتها الاستثمارية ويعمل بها ما يزيد عن 400 متخصص.

تستثمر الشركة في رأس المال المغامر، والأسهم الخاصة، والائتمان الخاص، والعقارات، وتوفر رأس مال مرنًا، وثقافة ريادية، وشبكة عالمية من المستثمرين والشركاء التجاريين والمستشارين وخبراء خلق القيمة.

ويمنح النظام البيئي الديناميكي والداعم لدى Sagard شركاءها الميزة التي يحتاجونها للتعلم والنمو وتحقيق النجاح في كل مرحلة. تمتلك الشركة مكاتب في كندا والولايات المتحدة وأوروبا والشرق الأوسط.