“الوقت للفعاليات” تدخل السوق السعودية وسط رهانات على ازدهار الترفيه

شهدت سوق الأسهم السعودية اليوم الثلاثاء إدراج أول شركة سعودية متخصصة في الترفيه، وهي شركة “الوقت للفعاليات الترفيهية” (TIME Entertainment)، في السوق الموازية “نمو”، ما يمثل نقطة تحول جديدة في مسار القطاع الذي يشهد توسعًا مطردًا مدفوعًا برؤية السعودية 2030.

تأسست الشركة في 2012، وتركز نشاطها على تنظيم وإدارة الفعاليات الثقافية والرياضية والمؤتمرات، لتصبح اليوم من أبرز الفاعلين في الصناعة. وقد تجاوز اكتتابها الخاص بالمستثمرين المؤهلين نسبة تغطية بلغت 141%، رغم ما يشهده السوق الموازية من إلغاءات لطروحات ومنافسة قوية من أدوات الدين ذات العوائد المرتفعة، إلى جانب تزامن الطرح مع اكتتاب شركة طيران ناس في السوق الرئيسية.

ورغم هذه المؤشرات الإيجابية، تراجع سهم “الوقت” بنسبة 7% مع بدء تداوله، متزامنًا مع انخفاض طفيف في مؤشر “نمو” بلغ 0.02%، فيما تراجع المؤشر الرئيسي للسوق السعودية بنسبة 0.5%.

أميرة الطويل، رئيسة مجلس إدارة الشركة، صرّحت أن البيئة التي انطلقت فيها “الوقت” عام 2012 لم تكن مهيأة لأنشطة الترفيه، معتبرة أن إطلاق رؤية 2030 كان بمثابة “نقطة التحول”، لما وفّرته من بيئة تنظيمية مواتية وفرص تمكين وتمويل ودعم حكومي غير مسبوق.

وأكدت الطويل أن استراتيجية “الوقت” تقوم على التوسع المدروس وتعزيز الكفاءة التشغيلية، إلى جانب تبني حلول تقنية مبتكرة تدعم استدامة القطاع. وأشارت إلى أن الشركة نظمت فعاليات نوعية بالشراكة مع القطاعين العام والخاص، وتطمح لتوسيع حضورها على المستوى الإقليمي في المرحلة المقبلة.