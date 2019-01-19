“النفط” يقفز بعد إعلان أوبك تفاصيل خفض الإنتاج

قفزت أسعار النفط حوالي 3% بعد أن نشرت أوبك تفاصيل خطتها لخفض الإنتاج بهدف تقليص وفرة في المعروض العالمي من الخام، وعلامات على تقدم نحو إنهاء الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وصعدت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت لأقرب استحقاق 1.52 دولار، أو 2.48% ، لتبلغ عند التسوية 62.70 دولار للبرميل.

وارتفعت عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط 1.73 دولار، أو 3.32 %، لتسجل عند التسوية 53.80 دولار للبرميل.

وسجلت عقود الخامين القياسيين كليهما مكاسب لثالث أسبوع على التوالي مع صعودهما حوالي 4%.

ونشرت منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك قائمة بتخفيضات إنتاج النفط لأعضائها وللمنتجين الرئيسين الآخرين بدءا من أول يناير كانون الثاني 2019 لتعزيز الثقة في اتفاقها لخفض إمدادات الخام.

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