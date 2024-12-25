المملكة القابضة تضخ 400 مليون دولار إضافية في “xAI” التابعة لماسك

عززت شركة “المملكة القابضة” السعودية استثمارها في قطاع الذكاء الاصطناعي بشراء حصة إضافية بقيمة 1.5 مليار ريال (400 مليون دولار) في شركة “إكس إيه آي” (xAI) التابعة للملياردير الأميركي إيلون ماسك، وفق إفصاح منشور على موقع سوق الأسهم السعودية اليوم الأربعاء.

الاستثمار جاء ضمن جولة تمويل من الفئة “سي” جمعت خلالها الشركة الأميركية حوالي 6 مليارات دولار، بحسب مدونة بالموقع الإلكتروني للشركة.

تشكل مساهمة “المملكة القابضة” جزءاً من توجه خليجي للاستثمار في الشركة، إذ شارك في الجولة أيضاً جهاز قطر للاستثمار و”جهاز الاستثمار العُماني” ضمن مؤسسات أخرى عالمية بينها “بلاك روك” و”مورغان ستانلي”، ممن وصفتهم الشركة “بالمستثمرين الرئيسيين”. ولم يكشف بيان الشركة عن قيمة مساهمة الصندوقين السياديين الخليجيين.

كانت “المملكة القابضة”، التي يملك صندوق الاستثمارات العامة حصة فيها، استثمرت بنفس القيمة في “إكس إيه آي” خلال جولة تمويلية سابقة من الفئة “بي” قرب منتصف العام الجاري، بحسب إفصاحها.

وقالت الشركة التي يديرها الأمير الوليد بن طلال في إفصاح اليوم إن الجولة التمويلية الجديدة قدرت قيمة “إكس إيه آي” عند حوالي 45 مليار دولار ارتفاعاً من تقييم عند 25 مليار دولار في جولة التمويل السابقة، وهو ما يعكس نمو استثمارها.

أسس إيلون ماسك الشركة في 2023، لمنافسة “أوبن إيه آي” (OpenAI) الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي، والتي شارك في تأسيسها. والشركة هي المصنعة لمساعد روبوت الدردشة المدعم بالذكاء الاصطناعي “غروك” (Grok).

تعزيز الشراكة مع ماسك

قالت “المملكة القابضة” إن الاستثمار الإضافي في “إكس إيه آي” يعزز شراكتها الاستراتيجية مع ماسك، ويتماشى مع استثماراتها في منصة “إكس” (تويتر سابقاً) التي تمتلك حصة بها منذ 2015.

وفي 2022، نقل الوليد عبر “المملكة القابضة” ما يقرب من 35 مليون سهم فيما كانت تُعرف حينها باسم “تويتر” إلى الشركة الجديدة بعد شطبها من البورصة، وذلك بقيمة تناهز 1.9 مليار دولار ليصبح ثاني أكبر مستثمر فيها، بحسب ما أظهرته ملفات الإيداع في الجهات التنظيمية في ذلك الحين.

كما ساهمت شركة تابعة لصندوق الثروة السيادي في قطر بمبلغ 375 مليون دولار في الشركة القابضة التابعة لماسك.