المجلس الأعلى للشؤون المالية والاقتصادية يصدر قراراً بتشكيل مجلس إدارة شركة العماد القابضة برئاسة خالد بن محمد بن زايد

أصدر المجلس الأعلى للشؤون المالية والاقتصادية في إمارة أبوظبي قراراً بتشكيل مجلس إدارة شركة العماد القابضة («لِعماد»)، برئاسة سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان.

ويضم المجلس في عضويته كلاً من معالي خلدون خليفة المبارك؛ ومعالي جاسم محمد بوعتابه الزعابي، عضواً منتدباً ورئيساً تنفيذياً للشركة؛ ومعالي الدكتور أحمد مبارك بن ناوي المزروعي؛ ومعالي محمد علي الشرفاء الحمادي؛ ومعالي سيف سعيد غباش؛ وسعادة وليد المقرب المهيري؛ وسعادة كمال إسحاق المازمي.

وتأسست شركة «لِعماد» لتكون منصة سيادية استثمارية لحكومة أبوظبي، تسهم في تعزيز النمو الاقتصادي المستدام، وتنويع مصادر الدخل، وتحقيق أفضل العوائد الاستثمارية للإمارة.

ومن خلال نهج استثماري متكامل، تسعى «لِعماد» إلى تطوير وإدارة محفظة متنوعة من الأصول والمشاريع في قطاعات حيوية ذات أولوية داخل دولة الإمارات وخارجها، تشمل البنية التحتية والعقارات، والخدمات المالية وإدارة الأصول، والصناعات والتقنيات المتقدمة، وأنظمة النقل الحضري، والمدن الذكية.

كما تعمل «لِعماد» بالتعاون مع شركاء محليين ودوليين على خلق قيمة اقتصادية واجتماعية طويلة الأمد، وترسيخ مكانة أبوظبي كمركز عالمي للاستثمار والابتكار.