“المتحدة لصناعات الكرتون” تتطلع لجمع 600 مليون ريال من طرح أولي في السعودية

تتجه شركة “المتحدة لصناعات الكرتون” إلى جمع 600 مليون ريال (160 مليون دولار)، عند الحد الأقصى للنطاق السعري، من الطرح العام الأولي لحصة 30% من رأسمالها، في سوق الأسهم السعودية، وفق بيان صحفي صادر يوم الثلاثاء.

تحدد النطاق السعري للطرح بين 47 و50 ريالاً للسهم، ومن المقرر أن تبدأ فترة بناء سجل الأوامر للمؤسسات المشاركة في الطرح، الذي يشمل 12 مليون سهم، اليوم الثلاثاء وتستمر حتى الإثنين 28 أبريل الجاري. يتحدد بعد ذلك السعر النهائي للطرح، ثم يُفتح باب الاكتتاب أمام المستثمرين الأفراد، ويخصص لهم ما يصل إلى 20% من أسهم الطرح. يُتوقع الإعلان عن التخصيص النهائي لأسهم الطرح في 18 مايو المقبل.

يخضع كبار المساهمين في الشركة، المتخصصة في صناعة الكرتون المموج، لفترة حظر 6 أشهر من تاريخ بدء تداول الأسهم. تقوم “الراجحي المالية” بدور المستشار المالي ومدير الاكتتاب ومتعهد التغطية ومدير سجل اكتتاب المؤسسات.

تتهيأ السعودية لطرح أسهم عدد من الشركات للاكتتاب العام خلال الأسابيع المقبلة، ما يعكس صلابة خطط الطروحات رغم تقلبات الأسواق العالمية الناتجة عن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، بحسب ما أفادت به بلومبرغ في وقت سابق من الشهر الجاري.

بحسب أشخاص مطلعين، تحدثوا مع بلومبرغ، فإن شركات من بينها “طيران ناس”، المدعومة من الأمير الملياردير الوليد بن طلال، وشركة “إجادة للأنظمة”، المختصة بالتقنيات المالية والمملوكة لـ”مصرف الراجحي”، تدرس بدء عمليات طرح أسهمها للبيع في السوق اعتباراً من الشهر الجاري.

كما ناقشت شركة “التخصصي الطبية”، المشغلة للمستشفيات، إمكانية إطلاق طرح أولي خلال الأسابيع المقبلة، وفق ما أفاد به بعض الأشخاص، الذين رفضوا الكشف عن هوياتهم نظراً لحساسية المعلومات.

شهدت منطقة الخليج طفرة في نشاط الاكتتابات خلال السنوات الأخيرة، في وقت تراجعت فيه أحجام الطروحات على مستوى العالم. ويؤكد مصرفيون في المنطقة أن جداول الطروحات لم تتأثر بعد باضطرابات السوق، مشيرين إلى أن المنطقة لا تزال بعيدة نسبياً عن تأثيرات الرسوم الجمركية، وتستفيد من ارتباطها باقتصادات ناشئة سريعة النمو.