الكويت: تكوين بنوك قوية عبر الاندماج مهم للاقتصاد

قال وزير المالية د ..نايف الحجرف ان الحكومة تنظر بإيجابية إلى اندماج بيت التمويل الكويتي (بيتك) والبنك الأهلي المتحد، إذا كانت له قيمة مضافة للمال العام، مؤكدا أن العملية ما زالت في بداية الطريق وتحتاج لوقت.

وأشار الحجرف في لقاء مع «العربية» على هامش منتدى دافوس في سويسرا إلى أن الحكومة من خلال ملكيتها في المصرفين عبر الهيئة العامة للاستثمار والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أعلنت منذ البداية أنها ستعتمد على ما تظهره الأرقام.

وأضاف وزير المالية أن عملية الاندماج تأتي في سياق سلسلة من الاندماجات المصرفية في منطقة الخليج، لافتا إلى أن تكوين مصارف كبيرة وقوية مهم لأي اقتصاد.

وقال الحجرف «مازلنا في بداية الطريق، ومازال أمامنا الكثير من الدراسات التي يجب أن تجرى والكثير من الأرقام التي يجب أن تحلل وتقاس، لكي نتخذ قرارا ومن بعده الحصول على موافقات الجهات المعنية داخل الكويت وخارجها»، مضيفا «المشروع سيستغرق وقتا».

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