القدية تمنح تحالفاً عقد إنشاء استاد الأمير محمد بن سلمان بقيمة 4 مليارات ريال

منحت شركة “القدية للاستثمار” تحالفاً سعودياً إسبانياً عقداً بقيمة 4 مليارات ريال لبناء استاد الأمير محمد بن سلمان في مشروع مدينة القدية على مشارف الرياض، وفقا لما نشرته مجلة “ميد”.

تقدم عدد من شركات المقاولات العالمية بعروض لبناء ملعبين لكرة القدم في المملكة التي تستعد لاستضافة كأس العالم 2034، وتم منح العقد لتحالف يضم شركتي ” إف سي سي كونستراكشن” (FCC Construction) الإسبانية و”نسما” السعودية، حسب المجلة.

يغطي العقد بناء ملعب متعدد الأغراض على إحدى قمم جبل طويق التي يبلغ ارتفاعها 200 متر في القدية وبسعة 45 ألف متفرج وسيضم الملعب سقفاً متحركاً. وبمجرد اكتماله، سيكون الملعب الرئيس لناديي “النصر” و”الهلال” السعوديين.