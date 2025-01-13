القابضة “ADQ” تعرض الاستحواذ على “أرامكس” بتقييم 1.2 مليار دولار

قالت شركة “أرامكس”، إنها تلقت عرضاً للاستحواذ على كامل أسهمها من قبل شركة “كيو لوجيستيكس القابضة” التابعة للقابضة “ADQ” الإماراتية التي تُعد أحد صناديق أبوظبي السيادية، وفق إفصاح اليوم الإثنين.

الشركة المدرجة في “سوق دبي المالي”، قالت إنها ستناقش الصفقة التي تقيّم كامل الأسهم بنحو 4.39 مليار درهم (1.2 مليار دولار)، خلال اجتماع يُعقد يوم الأربعاء المقبل.

القابضة “ADQ” قدّمت العرض عبر شركتها التابعة “كيو لوجيستيكس القابضة” لشراء جميع أسهم “أرامكس”، باستثناء الحصة المملوكة لشركة “موانئ أبوظبي”، التي تسيطر عليها أيضاً “القابضة” وتمتلك 22.69% من أسهم الشركة.

المساهمون في “أرامكس” سيحصلون على 3 دراهم للسهم الواحد، وفقاً للإفصاح، وهو أعلى من إغلاق سهم الشركة في آخر جلسة تداول الأسبوع الماضي البالغ 2.31 درهم.

إذا تمت الصفقة، ستعزز القابضة “ADQ” سيطرتها على واحدة من أبرز شركات خدمات التوصيل في المنطقة، مما يعزز قبضتها على قطاع النقل والخدمات اللوجستية المحلي. تمتلك “القابضة” بالفعل أصولاً مهمة تشمل الموانئ والمطارات وشركة الطيران الوطنية لأبوظبي.