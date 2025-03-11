“القابضة” ADQ تسيطر على حصة حاكمة في “أرامكس” بصفقة قيمتها 1.5 مليار درهم

قبل مساهمون يمثلون 35% من أسهم “أرامكس” عرض الاستحواذ من وحدة تابعة لصندوق الثروة السيادي “القابضة” (ADQ) بأبوظبي بقيمة تُقارب 1.5 مليار درهم، لتصبح بذلك “القابضة” مساهم الأغلبية في شركة الخدمات اللوجستية المدرجة في سوق دبي المالي، بحسب إفصاح منشور اليوم الثلاثاء.

بلغ سعر العرض الذي تقدمت به شركة “كيو لوجيستكس” التابعة لـ”القابضة” للاستحواذ على كامل “أرامكس” 3 دراهم للسهم الواحد، ما يمثل علاوة 33% من سعر الإغلاق السابق على تقديم العرض في التاسع من يناير البالغ 2.25 درهم، و35% و32% إلى متوسط السعر المرجح للسهم على أساس الحجم في شهر وثلاثة أشهر البالغ 2.23 و2.28 درهم على الترتيب. يذكر أن الصفقة تقيّم كامل الأسهم بنحو 4.39 مليار درهم (1.2 مليار دولار).

تأسست “أرامكس” عام 1982، وكانت أول شركة عربية تُدرج في بورصة ناسداك، وغالباً ما يُنظر إليها كبديل إقليمي للشركات العالمية مثل “فيديكس” و”دي إتش إل” (DHL).

ترتفع بذلك ملكية “القابضة” في أرامكس” إلى 58% إذ تملك مجموعة “موانئ أبوظبي” التابعة لـ”القابضة” 22.69% من أسهم “أرامكس” في الأصل. سيمكن الاستحواذ “القابضة” من “تنفيذ خطة التحول لـ’أرامكس’ والتي من المتوقع أن تكون معقدة ومكثفة من حيث الوقت ورأس المال مما سيؤدي إلى الحد من توقعات العوائد على المدى القصير والمتوسط للمساهمين” بحسب إفصاح الشركة.

كان بنك “إتش إس بي سي” المستشار المالي المعني بتقييم العرض قال سابقاً إن السعر المقدم من القابضة “عادل مالياً” لمساهمي أرامكس والوضع النقدي الحالي والتزامات الشركة والظروف العامة على المدى القريب.

ستواصل “كيو لوجيستكس” قبول طلبات شراء الأسهم من بقية مساهمي “أرامكس” حتى الاثنين 24 مارس، فيما سيُعلن العدد النهائي للأسهم التي تم قبول طلبات شرائها في 28 من الشهر نفسه.