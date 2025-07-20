“الفطيم” الإماراتية تستحوذ على نصف “سينومي ريتيل” السعودية مقابل 675 مليون دولار

أعلن مساهمون مؤسسون في شركة “فواز عبد العزيز الحكير وشركاه” (سينومي ريتيل) السعودية عن إتمام صفقة بيع حصة تبلغ 49.95% من أسهم الشركة لصالح مجموعة “الفطيم” الإماراتية، بقيمة تتجاوز 2.5 مليار ريال سعودي (ما يعادل 675 مليون دولار)، وفق بيان رسمي نُشر على موقع السوق المالية السعودية، اليوم الأحد.

تفاصيل الصفقة وسعر السهم

تتضمن الصفقة بيع نحو 57.3 مليون سهم بسعر 44 ريالاً للسهم الواحد، وهو ما يعكس خصمًا بنحو 33% عن السعر السوقي عند إغلاق جلسة الخميس الماضي، بحسب بيانات البورصة السعودية.

شملت قائمة البائعين فواز عبد العزيز الحكير، وعبد المجيد بن عبد العزيز الحكير، وسليمان بن عبد العزيز الحكير، إلى جانب شركة “فاس” السعودية القابضة، وشركة “فاس” العقارية.

تفاعلت السوق سريعًا مع إعلان الصفقة، حيث ارتفع سهم “سينومي ريتيل” خلال تداولات اليوم بنسبة تقارب 6%، ليسجل 34.82 ريالاً.

قرض داعم لتعزيز المركز المالي

وأوضح البيان أن من بين شروط الصفقة، تتفاوض “سينومي ريتيل” مع “الفطيم” لإبرام اتفاقية قرض مساهم بقيمة لا تقل عن 1.3 مليار ريال سعودي. ويهدف هذا القرض إلى دعم المركز المالي للشركة وتوسيع فرص نموها عقب إتمام الصفقة.

خبرة تشغيلية وتوسعات إقليمية

أبرز البيان أن دخول “الفطيم” كشريك رئيسي لا يقتصر على ضخ رأس المال فقط، بل يشمل تقديم خبرات واسعة النطاق في قطاع التجزئة، وقدرات تشغيلية متقدمة. وتتمتع “الفطيم” بسجل حافل في إدارة وتشغيل منصات تجارية ناجحة عبر أسواق الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا.

تدير “الفطيم” العديد من العلامات التجارية العالمية، أبرزها “زارا”، “ماسيمو دوتي”، و”بيرشكا” في دول مثل ماليزيا وتايلاند وسنغافورة، بالإضافة إلى عملياتها الواسعة في السعودية والإمارات ومصر.

خطة للتطوير وإعادة الهيكلة

وأشار البيان إلى أن “الفطيم” ستعمل بعد استكمال الصفقة، الخاضعة لموافقات تنظيمية بما في ذلك موافقة الهيئة العامة للمنافسة السعودية، على التعاون مع مجلس إدارة “سينومي ريتيل” لتحسين الكفاءة التشغيلية وتعزيز قيمة الشركة في السوق.

وكانت “سينومي ريتيل” قد بدأت فعليًا برنامجًا لإعادة هيكلة أنشطتها عبر التخارج من العلامات التجارية غير المربحة وخفض مديونياتها، بحسب تصريحات سابقة للمدير المالي التنفيذي أحمد البلبيسي.