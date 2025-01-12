الفالح: 571 شركة عالمية نقلت مقراتها الإقليمية إلى السعودية

نقلت 571 شركة عالمية مقراتها الإقليمية إلى السعودية أغلبها شركات صناعية، بحسب وزير الاستثمار السعودي، خالد الفالح خلال مشاركته بإطلاق الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي، اليوم في الرياض، بمشاركة مسؤولين ومستثمرين محليين ودوليين.

أطلقت السعودية مسعى لتشجيع الشركات العالمية على إنشاء مقراتها الإقليمية في الرياض، وقال الفالح في أكتوبر الماضي إن عدد الشركات متعددة الجنسيات التي حصلت على تراخيص لإنشاء مقراتها في العاصمة السعودية بلغ 540 شركة وهو ما يتخطى مستهدفات “رؤية 2030”.

يأتي ذلك، مع انتقال السعودية من مرحلة استقطاب الشركات العالمية لاستضافة مقراتها الإقليمية إلى التركيز على تعظيم الأثر الاقتصادي لوجود هذه المقرات في الرياض، بحسب الفالح