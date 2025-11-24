العربية للطيران تضيف لندن إلى شبكتها المتوسعة

أعلنت “العربية للطيران” اليوم عن إطلاق خدمة جديدة بدون توقف تربط بين الشارقة ومطار لندن جاتويك. ويمثل تدشين هذه الوجهة الدولية الرئيسية خطوة مهمة في تعزيز البصمة العالمية للعربية للطيران وتوسيع شبكتها المتنامية انطلاقاً من مطار الشارقة الدولي.

تفاصيل الرحلة:

* موعد البدء: ستبدأ الخدمة الجديدة اعتباراً من 29 مارس 2026.

* التكرار: ستعمل بمعدل رحلتين يومياً.

* الهدف: توفير خيارات أكبر للعملاء عند السفر بين الإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة.

وتعكس رحلات لندن الجديدة التزام “العربية للطيران” المستمر بتوفير سفر جوي ميسور التكلفة ومتاح لعملائها، مع دعم حركة السفر والتجارة المتنامية بين السوقين.

تصريحات المسؤولين:

* عادل العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة العربية للطيران: “يمثل إطلاق خدمتنا الجديدة إلى لندن جاتويك علامة فارقة في مسيرة نمو العربية للطيران. يعكس هذا التوسع التزامنا المستمر بربط أسواقنا الرئيسية بمدى وصول وراحة أكبر، مع تقديم تجربة السفر القيمة التي تشتهر بها العربية للطيران.” وأضاف أن إضافة لندن جاتويك لا تعزز الاتصال من مركز الشارقة فحسب، بل تعكس الالتزام بتقديم خيارات سفر جوي موثوقة وبأسعار معقولة للعملاء سواء كانوا مسافرين للعمل أو الترفيه.

* جوناثان بولارد، المدير التجاري لمطار لندن جاتويك: “لقد انطلق الطلب على الرحلات الجوية إلى وجهات عبر الشرق الأوسط بشكل كبير هذا العام، ويسعدنا أن نقدم للمسافرين عبر لندن والجنوب الشرقي مجموعة رائعة ومتزايدة من المسارات وخيارات شركات الطيران. إنه وقت مثير لانضمام مشغل آخر إلى لندن جاتويك بعد موافقة الحكومة مؤخراً على الاستخدام الروتيني لمدرجنا الشمالي، ونتطلع إلى الترحيب بالعربية للطيران في مارس، لخدمة مدينة الشارقة التاريخية ومنطقة الشرق الأوسط الأوسع.”