“العالمية القابضة” الإماراتية تخطط لإدراج شركة بقيمة 27 مليار دولار في 2025

تسعى أكبر شركة مدرجة في أبوظبي،، إلى إدراج أسهم شركة قابضة تتجاوز قيمتها 100 مليار درهم (27 مليار دولار) بحلول العام المقبل، وفقاً لرئيسها التنفيذي.

صرح سيد بصر شعيب، الرئيس التنفيذي لـ”العالمية القابضة”، وهي الشركة الأم لـ”تو بوينت زيرو” (2PointZero)، في مقابلة، أن الشركة التي تأسست حديثاً ستُطرح في سوق الأوراق المالية “في وقت ما من العام المقبل”.

كانت “العالمية القابضة” دمجت شركات حالية وجديدة كانت تابعة لـ”رويال غروب” (Royal Group) لإنشاء شركة “تو بوينت زيرو” في وقت سابق من العام الجاري، وتغطي قطاعات بدءاً من الخدمات المالية إلى التعدين. تضم هذه الشركات كلاً من “لونيت” (Lunate)، وهي أحدث صندوق في أبوظبي، و”إنترناشونال ريسورسز هولدينغ” (International Resources Holding) “آي آر إتش”، التي استثمرت أكثر من مليار دولار في منجم “موباني” للنحاس في زامبيا، بالإضافة إلى شركة الاستثمار الخاصة “شيميرا” (Chimera).

قال الرئيس التنفيذي: “تقرر أن تندرج هذه الشركات ضمن منظومة منفصلة، بحيث عندما نقوم بإدراج الشركة، فإنها ستحصل على ضخ كبير لرأس المال، وهذا سيساعد على نمو هذه الشركات”، مضيفاً: “سيتجاوز تقييم الشركة 100 مليار درهم”.

يرأس الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، وهو شقيق رئيس دولة الإمارات ومستشار الأمن الوطني للدولة، كلاً من “العالمية القابضة” و”رويال غروب”. عيّنت “تو بوينت زيرو” مريم المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة الإماراتية سابقاً، في منصب الرئيس التنفيذي للشركة. يرتبط الشيخ طحنون بالفعل بشركات تشكل، وفقاً لوزنها النسبي، أكثر من ثلثي مؤشر أبوظبي.

تتطلع “العالمية القابضة” أيضاً إلى إدراج “إنترناشونال تكنولوجي هولدينغ” (International Technology Holding) “آي تي إتش”، وهي مجموعة تضم جميع شركات تكنولوجيا المعلومات التي تنضوي تحت مظلة المجموعة، و”سيريوس إنترناشونال هولدينغ” (Sirius International Holding) التي تركز على التكنولوجيا الخضراء والتحول الرقمي والتكنولوجيا الصحية. قال الرئيس التنفيذي إنه من المقرر إدراج “آي تي إتش” هذا العام، بينما رجّح إدراج “سيريوس” في عام 2025.

أضاف شعيب أن “العالمية القابضة” لن تسعى إلى الانخراط بقطاعات جديدة في 2024. أضاف: “التركيز ينصب أكثر على نمو الأعمال الداخلية. ومهما كانت القطاعات التي نعمل فيها، فسوف ننمو”.

من المقرر أن تطوّر الشركة قطاعات التعدين والطاقة وإدارة الأصول والتمويل الأصغر وإعادة التأمين. كما أنها تسعى إلى الاستثمار في الذكاء الاصطناعي.

ستكون شركة “آي آر إتش”، التابعة لـ”تو بوينت زيرو”، أداة للاستثمار في التعدين، مع التركيز على النحاس والكوبالت والقصدير والتنغستن والتنتالوم والنيكل. قال الرئيس التنفيذي إن الشركة تجري مفاوضات في آسيا وأفريقيا وأميركا الجنوبية.